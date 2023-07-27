登革熱延燒 南台科大與老字號春興藥行教製中藥防蚊包

登革熱延燒，南台科大參與USR計畫師生團隊與老社區民權路春興藥行合作，針對登革熱疫情「以老祖先智慧」指導民眾DIY自製中藥防蚊包。

師生表示，一般市售的中藥防蚊包的藥材有艾葉、薄荷、紫蘇、金銀花、丁香、藿香、白芷、石菖蒲等8種，他們的中藥防蚊包除了上述八種中藥材，還添加含「天然敵避」的香茅，讓漢方防蚊包不僅抗菌、寧神還強化了驅蚊功效。

因為這種防蚊包用久會失去香氣，團隊與春興藥行開設課程講座，還教學員可用日曬讓防蚊包回復功效，也可利用酒精製作成可隨身攜帶的防蚊液，帶領民眾增加防疫能力。

南台科大表示，校方承辦教育部「文化底蘊的在地創生與傳播─府城VS月津」USR計畫神農街場域，舉辦「漢藥飄香五條港-春興藥行與防蚊包製作」講座，希望透過講座認識北勢街(今神農街)與南勢街(今民權路)往昔與藥材的關聯，也能讓民眾學習到中藥知識，並製作防蚊包對抗登革熱。

清代五條港時期神農街與民權路間的北勢港(現南勢港)，主要運送中藥材，除了街底有藥郊商信仰的藥王廟，民權路還有十多家中藥行，正是清代郊商所遺留的文化印記。今夏登革熱又起，比起化學防蚊噴劑，不如回歸老祖先的香包哲學，才舉辦防蚊包製作講座。