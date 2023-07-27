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台南歸仁養蜂人組產銷班 首次參賽4人頭等獎得獎蜜上架

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁養蜂人組產銷班，首次參賽就有4人頭等獎、得獎蜜在歸仁農會上架。記者周宗禎／攝影
台南歸仁養蜂人組產銷班，首次參賽就有4人頭等獎、得獎蜜在歸仁農會上架。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁農會養蜂產銷班成立不到一年，6名班員參加台南市國產龍眼蜂蜜評鑑，日前成績揭曉有4人拿到頭等獎、一鳴驚人。得獎蜂蜜今天在歸仁農會上架，希望消費者多採購品質有保證的本土龍眼蜂蜜、多多支持在地養蜂人家。

今年台南國產龍眼蜂蜜評鑑有楠西區、歸仁區、東山區、六甲區、西港區、白河區、南化區等地蜂農參賽。歸仁養蜂產銷班是歸仁農會所屬第一個產銷班，第一次參賽就有羅元澤、廖若嘉、溫盛釩、陳啟川4人獲得頭等獎。

溫盛釩原本只是業餘野蜂，養來採蜜自己吃。他說，30多年前有人在賣「野蜂蜜」，那時候一罐就要1千多元，但來源與成分都不清楚，大家也越來越重視食品安全，才嘗試自己養蜂，真正把養蜂當職業已經8年，因為是個體戶全靠自己，最多時僅60多箱，也曾因為氣候惡劣與疏忽蜜蜂全消失不見。

楊峰班副班長陳啟川今年60歲，他說小時就隨父親在龍崎老家養蜂，算是家族事業，目前有210箱、今年在歸仁、龍崎、台中等地採收了7次共18桶各300公斤蜂蜜。不過孩子有自己的是只能休假幫忙。

消費者如果不方便到歸仁農會，也可以直接打電話給4名得獎蜂農詢問詢問相關訊息或採購：羅元澤0981290217、陳啓川0933343386、溫盛釩0910779235、廖若嘉 0972071471。

台南歸仁養蜂人陳啟川（左起）、溫盛釩、羅元澤組產銷班首次參賽就獲得頭等獎、得獎蜜在歸仁農會上架。記者周宗禎／攝影
台南歸仁養蜂人陳啟川（左起）、溫盛釩、羅元澤組產銷班首次參賽就獲得頭等獎、得獎蜜在歸仁農會上架。記者周宗禎／攝影

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