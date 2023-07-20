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黑色冰品竟是香草牛奶味！台南龍崎農會竹炭冰淇淋炎夏熱賣
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線 炎炎夏日，民眾都會吃冰解暑。不過剉冰、冰淇淋都流於一般大眾口味，是否會吃膩？台南龍崎區農會，推出的竹炭冰淇淋深受歡迎，尤其外觀及口味更是賣點。民眾們吃過了都感到驚艷，像是吃了黑色版的香草牛奶冰淇淋。
龍崎區農會總幹事林韋如表示，竹炭冰淇淋是與善化區農會合作開發，由龍崎農會提供竹炭粉加上善化區農會的製冰技術製作而成。
林韋如說，竹炭粉的生成相當花費工夫，經過800度高溫燒製成竹炭後，會進行第2次加熱。等到溫度上升至1200度，會加以純化、去除雜質，隨後研磨成粉。
竹炭冰淇淋原本傳統盒裝，農會跳脫以往在地包裝，以迷你杯裝後，外觀更為討喜。隨著原物料上漲，也堅持不喊漲，一杯20元回饋消費者，薄利多銷。
目前竹炭冰淇淋以香草牛奶口味為主，有民眾吃完之後表示，原本以為吃完嘴巴會髒髒的，想不到不會造成美觀問題，也能吃到濃厚的奶香味。
龍崎區農會對於竹炭產業推廣不宜餘力，推出近百種竹炭相關產品，包含食、衣、住、行等面向相當多元。林韋如說，暑期一到竹炭冰淇淋更是熱門，最好的情況，一天能有500杯以上的銷量。未來也不排除推出竹炭霜淇淋，讓民眾們能夠品嘗竹炭冰品更多元的風味。
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