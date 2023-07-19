雲林登革熱升溫新增13例 古坑、斗六、虎尾都有確診

雲林縣本土登革熱疫情升溫，今天新增13例確定病例，其中古坑鄉新增11例、斗六市新增1例、虎尾鎮新增1例，斗六和虎尾的確診個案皆是到古坑鄉荷苞村農園工作被感染，衛生局呼籲有相關活動史的民眾提高警覺。

衛生局表示，今天新增確診個案皆是為7月15至17日通報的疑似個案，斗六和虎尾之確診個案經疫調皆是到古坑鄉荷苞村農園工作而被感染；8例經醫院通報確診，另5例為快篩站篩檢發現。

目前全縣經疾管署檢驗確診已累計59例，其中古坑鄉51例（東和村7例，高林村2例、荷苞村37例、古坑村1例、水碓村4例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例及成功里1例）、台西鄉（海口村1例）及虎尾鎮（公安里1例）。

雲林縣衛生局長曾春美表示，經疫情調查後，確診個案均與高風險區有居住或活動的關聯性，皆有荷苞村農園或荷苞山桐花公園活動史，請有高風險區域相關活動史的民眾特別注意。