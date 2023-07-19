午後雷雨增憂心 台南登革熱新例在人口密度極高區

台南市今天再增加19例登革熱確診病例，累積病例398例，其中永康區10例、東區7例、仁德區及北區1例。衛生局表示，16例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外清消，同時擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查，並追蹤關懷發燒就醫民眾，以降低疫情擴散風險。

衛生局指出，永康區的病例主要在五王里及崑山里、三合里有2人，龍潭里及鹽行里各1例，這些社區都屬於人口密度極高的區域，民生採買及商業活動熱絡，十分令人憂心，由於第一型登革熱症狀不明顯，化學防治因午後雷雨頻頻也影響到防治成效，最根本的防治之道還是動手清除孳生源及做好防蚊措施。

另，近期也發現高風險區內部分資源回收戶，經區公所、衛生局所及環保局於先前協助屋內垃圾清除後，再次出現囤積廢棄物情況，衛生局心理健康科表示，這類民眾可能有持續性收集或保存物品習慣，已成立精神關懷小組，由資深的個案管理師居家訪視，評估民眾的情緒及精神狀況，提供當事人及家屬情緒支持與陪伴及衛教登革熱防治環境衛生及巡倒清刷的重要性，讓輔導個案配合共同清除家戶內囤積物，同意簽署清運同意書。

目前已訪視5個案家庭，4戶皆已陸續完成噴藥，其中3人可能有精神方面症狀，後續會定期居家訪視評估，同時區公所及登革熱防治中心也會針對此類個案加強輔導與巡檢，避免形成社區中的隱藏孳生源所在。

衛生局長蘇世斌主任再次提醒，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，且有仁德區、東區及永康區活動史時，請進行快篩輔助診斷，避免疫情持續於社區中擴散。

衛生局表示，持續落實社區孳清，上周於東區、南區、北區、永康區、安南區、新化區及歸仁區共調查2202戶、其中陽性戶13戶，查獲507個積水容器、19個陽性容器，衛教2100人次，開立10張舉發單。台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9、防疫專線06-3366366。