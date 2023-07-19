快訊

雲林拜會張榮味！被問是否退居幕後？金溥聰笑答「2字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後雷雨增憂心 台南登革熱新例在人口密度極高區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市再增登革熱病例19例，衛生局加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供
台南市再增登革熱病例19例，衛生局加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供

台南市今天再增加19例登革熱確診病例，累積病例398例，其中永康區10例、東區7例、仁德區及北區1例。衛生局表示，16例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外清消，同時擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查，並追蹤關懷發燒就醫民眾，以降低疫情擴散風險。

衛生局指出，永康區的病例主要在五王里及崑山里、三合里有2人，龍潭里及鹽行里各1例，這些社區都屬於人口密度極高的區域，民生採買及商業活動熱絡，十分令人憂心，由於第一型登革熱症狀不明顯，化學防治因午後雷雨頻頻也影響到防治成效，最根本的防治之道還是動手清除孳生源及做好防蚊措施。

另，近期也發現高風險區內部分資源回收戶，經區公所、衛生局所及環保局於先前協助屋內垃圾清除後，再次出現囤積廢棄物情況，衛生局心理健康科表示，這類民眾可能有持續性收集或保存物品習慣，已成立精神關懷小組，由資深的個案管理師居家訪視，評估民眾的情緒及精神狀況，提供當事人及家屬情緒支持與陪伴及衛教登革熱防治環境衛生及巡倒清刷的重要性，讓輔導個案配合共同清除家戶內囤積物，同意簽署清運同意書。

目前已訪視5個案家庭，4戶皆已陸續完成噴藥，其中3人可能有精神方面症狀，後續會定期居家訪視評估，同時區公所及登革熱防治中心也會針對此類個案加強輔導與巡檢，避免形成社區中的隱藏孳生源所在。

衛生局長蘇世斌主任再次提醒，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，且有仁德區、東區及永康區活動史時，請進行快篩輔助診斷，避免疫情持續於社區中擴散。

衛生局表示，持續落實社區孳清，上周於東區、南區、北區、永康區、安南區、新化區及歸仁區共調查2202戶、其中陽性戶13戶，查獲507個積水容器、19個陽性容器，衛教2100人次，開立10張舉發單。台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9、防疫專線06-3366366。

衛生局 登革熱 發燒

延伸閱讀

登革熱10年最嚴峻 國民女婿羅一鈞進駐台南「這」是關鍵

南投登革熱首例造成民眾疑慮 衛生局長澄清非本土病例

台東今起向登革熱宣戰 不配合防治罰3000元起跳

登革熱案例十年同期新高 藍委示警：衛福部應進駐台南

相關新聞

午後雷雨增憂心 台南登革熱新例在人口密度極高區

台南市今天再增加19例登革熱確診病例，累積病例398例，其中永康區10例、東區7例、仁德區及北區1例。衛生局表示，16例...

超好拍！斥資4億嘉義民雄工業區絨毛玩偶旗艦館試營運

嘉義縣繼大埔美及馬稠後工業區的城堡、莊園及科學觀光工廠陸續開幕營運，民雄工業區在地21年金興玩具業者，打造「KHTOY全...

台南芒果外銷南韓3噸秒殺 每顆平均價格曝光「台灣4到5倍」

台南市長黃偉哲上周旋風訪韓，除登上韓國最大直播購物平台Kakao推銷，火速完售3噸台南愛文芒果外，也接受韓國最大英文報紙...

南市建議旅宿業「生日」消防總體檢 免被重罰最高30萬

立法院在今年5月底完成消防法修正條文三讀，只要檢查發現缺失消防局就能直接開罰，且罰鍰額度從現行新台幣6千元至5萬元，大幅...

照過來！台南將軍吼演唱會周六、日登場 交通管制出爐

邁入第12年的「2023台南夏日音樂節─將軍吼」，22、23日將在將軍漁港搭配焰火秀登場，台南市政府觀旅局今公布交通與場...

台南鹿耳門聖母廟捐米 萬人響應見證宗教力量

萬人響應台南正統鹿耳門聖母廟媽祖誕辰前夕舉辦「媽祖聖誕愛心捐米」活動，募集了38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，今天捐給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦