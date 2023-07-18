文化部補助逾2億元 雲林斗六180年最老古廟可望修復

文化部核定雲林縣16件文化資產保存修復及管理維護計畫，補助金額2億1775萬元，其中位於斗六市的真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，民國2010年公告為縣定古蹟，迄今13年，歷經廟方排斥反彈、磨合，終於獲得修復工程補助款，預計2026年完成修復。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，感謝文化部核定補助雲林縣2億1775萬元進行文化資產保存修復及管理維護，其中斗六真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，原稱真一堂，至今有180多年，是齋教與先天教2教派融合的祭祀場域。

2010年縣府公告為縣定古蹟後，期間廟方歷經排斥反彈期、磨合期，直到縣府府辦理真一寺調查研究暨修復及再利用計畫，經過討論溝通，所有權人明瞭斗六真一寺的歷史沿革、工藝美術等文資價值，最後董監事同意出資自籌款，總算獲得文化部核定總計畫經費1億650萬元，補助9052萬5000元，預計2026年完成修復。

文化部另核定3件修復工程，包括歷史建築古坑國小舊宿舍修復再利用工程補助3684萬8000元，未來再利用將做為鄉土教育館及社區共餐食堂；歷史建築元長瓦磘庄集會所修復及再利用工程核定補助1393萬7000元，未來再利用將做為地方居民活動、文化藝術課程的舉辦空間；歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍修復再利用工程核定補助1187萬2000元，未來再利用將做為樹仔腳文化學堂。

另外為鼓勵私人保存文化資產，文化部也核定西螺振文書院、大埤三山國王廟、北港義民廟、口湖文生天主堂、元長傅氏大宗祠、口湖鄭豐喜故居、二崙荷苞嶼恆心堂等修復及再利用及規畫設計等計畫。

此外，客委會也核定西螺街長宿舍修復工程，未來將做為西螺地區及詔安文化空間的一環，成為西螺文化客廳、人文餐旅與開放庭園等歷史空間，預計2025年底完成修復，總經費3100多萬元。