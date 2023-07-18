文化部補助逾2億元 雲林斗六180年最老古廟可望修復
文化部核定雲林縣16件文化資產保存修復及管理維護計畫，補助金額2億1775萬元，其中位於斗六市的真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，民國2010年公告為縣定古蹟，迄今13年，歷經廟方排斥反彈、磨合，終於獲得修復工程補助款，預計2026年完成修復。
雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，感謝文化部核定補助雲林縣2億1775萬元進行文化資產保存修復及管理維護，其中斗六真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟，原稱真一堂，至今有180多年，是齋教與先天教2教派融合的祭祀場域。
2010年縣府公告為縣定古蹟後，期間廟方歷經排斥反彈期、磨合期，直到縣府府辦理真一寺調查研究暨修復及再利用計畫，經過討論溝通，所有權人明瞭斗六真一寺的歷史沿革、工藝美術等文資價值，最後董監事同意出資自籌款，總算獲得文化部核定總計畫經費1億650萬元，補助9052萬5000元，預計2026年完成修復。
文化部另核定3件修復工程，包括歷史建築古坑國小舊宿舍修復再利用工程補助3684萬8000元，未來再利用將做為鄉土教育館及社區共餐食堂；歷史建築元長瓦磘庄集會所修復及再利用工程核定補助1393萬7000元，未來再利用將做為地方居民活動、文化藝術課程的舉辦空間；歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍修復再利用工程核定補助1187萬2000元，未來再利用將做為樹仔腳文化學堂。
另外為鼓勵私人保存文化資產，文化部也核定西螺振文書院、大埤三山國王廟、北港義民廟、口湖文生天主堂、元長傅氏大宗祠、口湖鄭豐喜故居、二崙荷苞嶼恆心堂等修復及再利用及規畫設計等計畫。
此外，客委會也核定西螺街長宿舍修復工程，未來將做為西螺地區及詔安文化空間的一環，成為西螺文化客廳、人文餐旅與開放庭園等歷史空間，預計2025年底完成修復，總經費3100多萬元。
陳璧君表示，文化資產是城市的符號也是歷史的見證，蘊含厚實的文化意義，文化資產的修復工程則是基於文化資產價值優先保存而以原有形貌保存修復為原則，過程雖費時費力，但美好的成果值得大家期待。
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