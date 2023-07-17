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南應大服設系兵姿怡、謝幸璇獲全國技能競賽服裝類冠軍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝幸璇贏得第53屆全國技能競賽國服組職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
謝幸璇贏得第53屆全國技能競賽國服組職類冠軍。記者周宗禎／翻攝

台南應用科大服飾設計管理系學生兵姿怡、謝幸璇今天在台北南港展覽館舉辦的第53屆全國技能服裝競賽，勇奪服裝創作職類、國服組職類冠軍，獲勞動部長許銘春頒獎。服設系表示，這次競賽成果讓師生更有信心。只要高中職和大學攜手同心，不斷培養，他們的努力和天賦將不會因讀大學而中斷或埋沒，反而能夠持續提升精進，逐漸成為技職界傑出代表。

南應大服設系今年派5名學生參賽，服創組兵姿怡和蕭妤珊，國服組任婕、謝幸璇和蔡禎勻都在分區技能競賽脫穎而出，晉級全國賽。

獲獎學生感謝服設系老師鄢思宜全程陪伴指導，感謝學校提供專屬培訓空間和免費材料練習，他們得以專注準備參賽。

鄢思宜表示，兵姿怡服創組中獲得冠軍，展現沉著冷靜、耐心和堅持毅力，還具備創新、創作能力和出色的審美能力特質，能夠在眾多優秀選手中脫穎而出。兵姿怡將積極準備8月30日國手選拔，這個暑假將不斷練習度過，這種培訓過程並非每個年輕人都能忍受。

她說，謝幸璇國服組冠軍，也同樣具備追求完美職人特質，熱愛旗袍和服裝設計創作。高職開始就一直積極參與各項競賽。可惜的是，國服組目前還沒有國手選拔比賽。

校方表示，大部分選手高職階段就開始培訓，全國技能競賽選手培訓就像接力賽，優秀選手培養需要長時間努力和耐心，這是高中職和大學老師共同努力的成果。這次佳績特別感謝家齊高中的陳美貴主任和蔡佩妤老師指導。

兵姿怡勇奪第53屆全國技能競賽服裝創作職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
兵姿怡勇奪第53屆全國技能競賽服裝創作職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
兵姿怡勇奪第53屆全國技能競賽服裝創作職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
兵姿怡勇奪第53屆全國技能競賽服裝創作職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
謝幸璇贏得第53屆全國技能競賽國服組職類冠軍。記者周宗禎／翻攝
謝幸璇贏得第53屆全國技能競賽國服組職類冠軍。記者周宗禎／翻攝

勞動部 和服

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