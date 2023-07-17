汙水道孔蓋也可以美美的 台南蝸牛巷漫步找驚喜
台南市政府打造府城腳下新亮點，委託民間創意公司設計3款符合在地人文特色的孔蓋圖案，用彩繪方式製作，設置於中西區蝸牛巷周邊的巷弄步道上。市長黃偉哲今宣布啟用，歡迎大家走訪台南時不妨多留意一下，汙水下水道的孔蓋也可以讓人驚喜。
黃偉哲表示，台南為歷史古都，處處都能讓人發思古悠情，市府將汙水下水道的孔蓋，做出與城市人文地理連結的設計，希望讓觀光客與市民能記得歷史、緬懷過去的文化。道路的人孔蓋只是一部分，附近還有葉石濤館、保西宮、沙淘宮、水仙宮、普濟殿，以及更多值得流連忘返的歷史古蹟，希望大家能夠多到台南市來認識在地文化。
水利局表示，台南市自2020年起邀集在地文史相關工作者研討，挑選適合位置試辦特色孔蓋，於2021年起於普濟殿、永樂市場等周邊陸續安裝啟用6款特色孔蓋，主題分別為「試經口、本廟邊、下粗糠崎、佛頭港、外觀帝港、看西街教會」，結合在地歷史文化，將典故融合於汙水特色孔蓋圖樣中，目前已完成設置9款特色孔蓋，充分將在地人文色彩融入，別具特色及文化意涵。
這次啟用的3款特色孔蓋設計圖案分別為保西宮、沙淘宮及葉石濤-宮古座，共設置30處，呈現在地故事及文化歷史。
水利局長邱忠川 強調，汙水下水道建設為看不到但重要的建設，是城市進步的指標，對於居家環境衛生及河川生態品質提升有很大助益，但汙水下水道施工辦理用戶接管可能會造成民眾生活不便，還請市民多多體諒，能夠配合市府推動汙水下水道建設，共同打造更健康、更宜居的美麗城市。
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