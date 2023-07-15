台中迎暑假商機 珍奶節、日本美食搶攻遊客味蕾

迎接暑假商機，珍珠奶茶是台灣代表性國民飲料，台中豐邑Moxy酒店即日起至9月30日第二年續辦「珍珠奶茶節」；科技新貴賴國書斜槓餐飲業，三年前在台中引進日本福岡「博多漁家磯貝」連鎖居酒屋挺過疫情，如今再發出，再引進日本職人果泥酵素水果酒，用道地日本美食，搶攻遊客味蕾。

Moxy酒店說，今年首度跨界與台中在地茶飲品牌「甲文青」合作，將甲文青招牌飲品醇紅奶茶、半熟檸檬青、完熟梅青及搖滾百香，搬進飯店大廳「珍珠實驗室」，隨機提供入住房客特製的「微醺梅青」及「微醺百香」兩款迎賓飲料，可加入MOXY贈送的晶珠即食包，享受新潮的旅宿體驗。

Moxy酒店指出，「珍珠奶茶節」期間，每周六下午有甲文青調飲師限時特調創意古早味的「長壽奶茶」，搭配Q彈紅龜粿珍珠；酒店推出夏威夷珍珠奶茶芝心比薩、Moxy珍珠、ㄤ姑粿沙拉等創意珍珠餐點，飯店頂樓Rooftop XOXO7月29日晚間7時至舉辦「天台上的珍珠狂想曲派對」，當晚穿著點點系列服裝，有好康優惠。

賴國書說，他從小在日本長大，服務於日本上市科技公司，因為自己是「台灣囝仔」，放棄華僑身分回台服役當兵，退伍後創業高科技面板廠。

賴國書指出，他因成長經驗、愛料理，堅持「職人精神」，想念日本料理精髓，三年前獨家代理「博多漁家磯貝」，在台中設立海外首店，開幕第二個月就遇到新冠疫情，經營三年挺過了疫情，如今再出發，獨家代理日本茨城縣酒廠「松蔵屋」的果泥酵素水果酒。