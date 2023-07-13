日本湯澤市長佐藤一夫拜會台南 趙卿惠盼實質交流

日本秋田縣湯澤市長佐藤一夫等人今天拜會台南市政府，台南市副市長趙卿惠期望，台南市和湯澤市未來能有更多實質交流及合作。

台南市政府發布新聞稿指出，佐藤一夫、湯澤商工會議所會長和賀幸雄、湯澤市觀光物產協會會長佐藤正明一行9人，今天拜會台南市政府，因台南市長黃偉哲出訪，由趙卿惠代表接待。

趙卿惠表示，黃偉哲相當重視台南和國際城市交流，台南市和日本東北地區的仙台市、山形市、青森縣、弘前市與秋田市都有密切往來，今年4月台南、仙台包機直航，更拉近台南和東北的距離，她期望台南和湯澤有更多實質交流及合作，且參與「台南400」系列活動。

佐藤一夫說，湯澤市位於秋田縣南端，自然資源富饒，溫泉、地熱是最重要環境資產，市內隨處可見溫泉設施，美食方面也有三大烏龍麵之一的稻庭烏龍，8月將舉辦有400年傳統的七夕繪燈籠季，展出數百座繪燈籠，希望台南市民到湯澤市觀光，感受日本東北魅力。

湯澤市位於日本秋田縣，當地「七夕繪燈籠祭」及「犬子雪祭」擁有百年歷史，趙卿惠和佐藤一夫期待透過此次會面開啟兩市交流契機。