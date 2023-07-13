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北港治水艱困區20年難獲解方 中央地方聯手破解難題

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，居民要求能作整體規畫治水，以根治淹水。記者蔡維斌／翻攝
針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，居民要求能作整體規畫治水，以根治淹水。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港鎮文仁路、懷仁街一帶廣大社區，因農排和區排錯綜複雜，20多年來難以整治，成為治水「艱困區」，居民一再陳情，立委蘇治芬再度會同營建署、農水署及縣府會勘，經一番討論決定由農水署先將老舊農排整治，營建署治理社區排水應急，細節再由縣府和居民召開說明會訂出治水藥方，進行整體規畫，期能解決長年水患。

北港鎮懷仁街與文仁路336巷包含鳳凰、宗聖新城等廣大社區，20多年來逢雨必淹，去年幾次強降雨，社區再度淹水嚴重，居民苦不堪言，縣議員蔡岳儒指出，該區水路複雜，整治格外困難，主要是因區內有農田排水和社區排水錯綜交疊，遇大雨時，農排的水會往社區倒灌，造成淹水嚴重。

立委蘇治芬昨天下午再度會同農水署、營建署、議員蔡岳儒、鎮代許玉明會勘，期能獲得有效治理對策，居民出面請求整體規畫才能根治；他們說，區內農排和區排，不能單只施作局部排水，畢竟水會到處流竄。

「治水難道也能設紅綠燈，紅燈停綠燈走？」蘇治芬對農排和區排不同管轄的農水署和營建署，提出不可切割的說法，她說，區內排水既錯綜複雜，一下子農排的水灌入社區，一下子社區的水又灌進下水道，這是淹水的主因，就應要有條理性規畫，總不能在水溝內設紅綠燈。

由於社區排水高程高低不一，加上農排貫穿，居民憂心將來工程沒做好會影響水的流向，經各單位研商後，認為近程先應急治理，遠程則等相鄰的舊萬有紙廠即將開發為工業園區時，將來連同社區排水一併規畫，才可獲得解套。蘇治芬要求營建署1個月內先提出檢討報告再進行規畫。縣府水利處也表示，將與居民召開說明會聽取意見後，再完成規畫向中央提報治理計畫。

營建署指出，未來營建署將以1千萬元規畫費，和縣府著手進行整體規畫，因區內排水老舊破損，眼看雨季將屆，所以這次先對較緊急的部分先整修，包括老舊農排加固，區排集水斷面加深加寬，以紓緩淹水。

針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，居民要求能作整體規畫治水，以根治淹水。記者蔡維斌／翻攝
針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，居民要求能作整體規畫治水，以根治淹水。記者蔡維斌／翻攝
針對北港懷仁街、文仁路及大同路一帶淹水嚴重，居民每逢雨季總要備妥沙包擋水應急，苦不勘言。圖／聯合報資料照片
針對北港懷仁街、文仁路及大同路一帶淹水嚴重，居民每逢雨季總要備妥沙包擋水應急，苦不勘言。圖／聯合報資料照片
針對北港懷仁街、文仁路及大同路一帶淹水嚴重，居民每逢雨季苦不勘言。圖／聯合報資料照片
針對北港懷仁街、文仁路及大同路一帶淹水嚴重，居民每逢雨季苦不勘言。圖／聯合報資料照片
針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，立委蘇治芬會同營建署、農水署及縣府一同會勘，決定先應急再提出長期治水處方。記者蔡維斌／翻攝
針對北港治水艱困區的懷仁街、文仁路一帶的淹水問題，立委蘇治芬會同營建署、農水署及縣府一同會勘，決定先應急再提出長期治水處方。記者蔡維斌／翻攝

蘇治芬 淹水 治水 紅綠燈

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