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手腳要快！蘆竹溝食漁教育體驗明早限額網路報名
台南市政府北門區公所7月29日、8月5日、12日將辦理「鱻蚵海味遊北門—食漁教育體驗」活動，專人帶領深入體驗蘆竹溝漁港風情，公所明早開放網路報名，每場次限定40名，每人僅收100元，CP值高，預料將秒殺。
這項活動時間從上午8點至下午1點，內容包含「生態導覽」、「巧手體驗」及「創意料理教學」等課程，帶領民眾一同認識北門特色產業—蚵的養殖、採收等，期間進行蘆竹溝潟湖生態導覽解說，後學習養蚵基本技能。
另外由參與民眾自行DIY製作文蛤吊飾及烹飪蚵碗粿、虱目魚丸，完成後皆給民眾紀念及享用。
北門區長張政郎說，北門區地理特性，造就地區豐富而多樣性自然資源，農漁業一直是北門區重要產業，從事虱目魚、文蛤、蚵等里民眾多，本次活動集結社區里民及協會成員擔任講師，不僅教授專業知識，更可建立北門區農漁產品知名度及行銷新模式，提升社區知名度。
公所說，該活動將於明（13）日上午10點起至14日下午4點止開放民眾網站報名，網址(https://beimen.tainan.gov.tw/ActiveList.aspx?n=23270&sms=20361)，額滿則提前結束報名，適合親子同行，有意者速把握。
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