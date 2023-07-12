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嘉義2水庫蓄水率升破65% 降雨有限仍須節約用水

中央社／ 嘉義市12日電

近日午後雷陣雨旺盛，挹注蘭潭和仁義潭蓄水，今天蓄水率升為65.97%，台水第五區管理處推估，嘉義地區至8月底前民生用水無虞，但7、8月降雨量估正常偏少，且雲林系統支援量也減少，呼籲民眾仍須節約用水。

根據台灣自來水公司第五區管理處統計，截至今天上午12時，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量為2244.49萬噸、蓄水率65.97%，水位逐漸上升。

台水第五區管理處今天發布訊息指出，受惠於近期集水區皆有午後雷陣雨，每天進水量約40萬噸，扣除每天出水量後仍有逾20萬噸進帳，且目前時值汛期，儘管7到8月降雨在正常偏少情況下推估，至8月底水庫蓄水量預估仍將有逾2600萬噸。

台水第五區管理處表示，由於7月起雲林系統支援量由每天10萬噸減至3萬噸，並進行相關設備檢修作業，以因應未來可能使用需求，管理處將持續管控水庫入流情形，適時調配供水以確保民眾用水無虞。

台水第五區管理處說明，嘉義縣市水情燈號為減壓供水的黃燈，依目前蓄水量來講，嘉義地區民生用水到8月底前供水無虞，但呼籲民眾仍須節約用水。

嘉義 水庫 蘭潭

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