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女提鳥籠搭高鐵南下「沒人攔」 深夜慘遭半路丟包嘉義站沒車回家

聯合報／ 記者卜敏正王昭月／高雄即時報導
趙女表示，當日進高鐵搭車過程，一路都提著鳥籠，並未刻意隱藏，並沒有工作人員勸阻。圖／讀者提供
趙女表示，當日進高鐵搭車過程，一路都提著鳥籠，並未刻意隱藏，並沒有工作人員勸阻。圖／讀者提供

趙女日前晚間9時許提鳥籠帶著寵物鳥，從桃園搭高鐵回高雄，沿途未有任何人員阻止，但搭車過台中站、列車長發現指不能帶鳥禽，深夜10時許在高鐵嘉義站強制她下車；趙女直言，高鐵疏失讓她上車，還不顧乘客安危深夜丟包嘉義站，連火車都沒得搭。

台灣高鐵表示，依照台灣高鐵寵物乘車規定，鳥類並不在例外開放範圍，相關規定均於車站公告，提醒旅客注意。

當日車站人潮眾多，車站人員未能及時發現，上車後被列車長發現於嘉義站下車，車站向旅客說明相關鳥禽類無法攜帶搭乘之規範，並說明可退還未乘區間之票價，建議改乘其他交通工具。呼籲旅客攜帶寵物搭乘大眾運輸時遵守相關乘車規則。

趙女向本報投訴，7月7日晚間9時許，從桃園站搭高鐵要到高雄左營，她若知道提寵物鳥不能搭高鐵，當然會改搭火車，但當日進高鐵搭車過程，一路都提著鳥籠，並未刻意隱藏，高鐵不能讓寵物鳥搭車，應該在車站、乘客搭車入閘門就告知，怎麼可以讓乘客搭上車，再半路強制丟包。

趙女說，高鐵公司難道為了公司規定，可以在深夜不顧安危、把乘客丟在陌生車站？尤其高鐵嘉義站位於太保，當時她還問鐵路警察「怎麼搭火車」，對方也坦言，現在搭車到嘉義車站也沒班車可搭。

她說，最後無計可施，只能請家人駕車來嘉義載她，她知道自己也有疏失，所以也不要求退票，只是想請問高鐵公司，這件事你們都沒有錯嗎？在深夜把客人丟包在路上「做法對嗎？」

趙女表示，若知道提寵物鳥不能搭高鐵，一定會改搭火車，但當日進高鐵搭車過程，一路都提著鳥籠、並未刻意隱藏，也沒有人勸阻，怎麼可以讓人上車後，深夜丟包在嘉義。記者卜敏正／攝影
趙女表示，若知道提寵物鳥不能搭高鐵，一定會改搭火車，但當日進高鐵搭車過程，一路都提著鳥籠、並未刻意隱藏，也沒有人勸阻，怎麼可以讓人上車後，深夜丟包在嘉義。記者卜敏正／攝影

高鐵 嘉義 寵物

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