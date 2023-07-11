不敵網路書市競爭環境考驗 獨立書局洪雅書店下月轉型搬遷

位在嘉義市小巷弄獨立書店「洪雅書房」，被稱為南台灣最活躍社運基地，苦撐23年，固定周三舉辦免費講座，累計至今1260場，提供小城文化滋養，累計逾萬人參與，將轉型複合式咖啡、餐飲經營型態，下月搬遷義教東路，在現址辦講座到本月底結束。

受書房主人余國信「憨膽」精神感召，主講包括客家歌手林生祥、台灣民謠歌手陳明章、草根人物崑濱伯等，連導演侯孝賢也來過，有人還捐錢，余國信說「不知能再辦多少場，只要有能力，就會堅持辦下去」。

洪雅文化協會總幹事余國信說，洪雅書店在長榮街18年，再更早在西榮街市場內5年多，累計舉辦1260餘場講座，有許多讀友聽友，也有一直支持、贊助他們的前輩及講師群。他們一直以純書店為榮。在西榮街草創時期，早晨將店面門口租借給攤位，老闆自己出去外送、打臨工，然後在下午開店，加上當時白日夢讀書會媽媽們的支持，撐過草創期。

搬來長榮街，受到很多街坊鄰居幫忙，還有許多讀友，來書店開講的作家、音樂人、朋友們，以及疫情期間線上收費講座支持者，讓書店繼續經營。20幾年來，感謝所有的所有。

余國信表示，雖然堅持做純書店，仍然不敵環境考驗，書業存在各種難題，多方思考後決定加入複合式經營，增加咖啡、飲品與簡單的輕食，只是原本書店受限空間無法增加這些內容，他們搜尋適合的空間，找了3年，終於在今年初找到了，它是混凝土販厝，和老房子相去甚遠，但空間足夠、費用又能負擔，