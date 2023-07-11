嘉市老戲院 地主暫保留

嘉義市文化路商圈民營的舊興中市場原預計拆除，經市府及文史工作者奔走，地主財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明昨天說，市場拆除改建停車場、老戲院暫時保留，評估後再做規畫；市府都發處指出，希望保留老市場活化，有提供申辦容積移轉辦法供參考，會輔導協助。

都發處解釋，為保存文化資產鼓勵私有資產活化，獎勵所有權人申辦容積移轉，不過需要老市場指定歷史建築，博愛之家還未決定。

吳振明昨與市府都發處、文化局、民間文史工作者等一同勘查，他表示，市場建築物老舊還是要拆，老戲院則暫時保留；至於外傳市場收回後將賣給財團，吳振明否認，並聊起過往戲院演出布袋戲，更曾有脫衣舞表演，學生躲著看，直到學校來拜託才不演，相當多趣事。