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嘉義縣郭紋廷、葉信佑 全國紅茶製茶競賽贏得雙季軍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣製茶師郭紋廷（右）參加今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，憑藉純熟製茶手法拿下季軍。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣製茶師郭紋廷（右）參加今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，憑藉純熟製茶手法拿下季軍。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉製茶師憑藉純熟製茶經驗，今年參加全國紅茶小葉種製茶技術競賽，與全台45名製茶好手同台競技，使用冬山鄉有機驗證的台茶12號茶菁，以純手工揉捻方式製茶，製茶師郭紋廷及葉信佑拿下雙季軍好成績，獲頒牌匾及獎金。

宜蘭縣東山鄉公所主辦今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，採用冬山鄉台茶12號茶菁，參賽者在相同製茶環境下，依經驗及當下氣候判斷萎凋、揉捻、發酵、乾燥的時間和程度，以純手工方式製茶，需專注關注茶菁到茶乾變化。

交茶成品以條型茶為主，依茶改場紅茶審評標準，香氣佔30%、滋味40%、外觀10%、水色10%及葉底10%，由行政院農業委員會茶改場副場長邱垂豐擔任主審，評選冠軍1名、亞軍3名及季軍6名，嘉義縣茶農奪得其中2名季軍。

縣府農業處表示，嘉義縣茶農常在全國賽獲獎，將把茶農心路歷程彙集成冊，讓更多人了解製茶學問。縣長翁章梁說，製茶是一件細緻又專注的工作，需感受製茶環境調整步驟，希望製茶師傅秉持職人精神，繼續傳承阿里山高山茶產業。

嘉義縣製茶師葉信佑（右）參加今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，憑藉純熟製茶手法拿下季軍。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣製茶師葉信佑（右）參加今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，憑藉純熟製茶手法拿下季軍。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 阿里山 茶葉

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