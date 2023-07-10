聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣郭紋廷、葉信佑 全國紅茶製茶競賽贏得雙季軍
嘉義縣竹崎鄉製茶師憑藉純熟製茶經驗，今年參加全國紅茶小葉種製茶技術競賽，與全台45名製茶好手同台競技，使用冬山鄉有機驗證的台茶12號茶菁，以純手工揉捻方式製茶，製茶師郭紋廷及葉信佑拿下雙季軍好成績，獲頒牌匾及獎金。
宜蘭縣東山鄉公所主辦今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，採用冬山鄉台茶12號茶菁，參賽者在相同製茶環境下，依經驗及當下氣候判斷萎凋、揉捻、發酵、乾燥的時間和程度，以純手工方式製茶，需專注關注茶菁到茶乾變化。
交茶成品以條型茶為主，依茶改場紅茶審評標準，香氣佔30%、滋味40%、外觀10%、水色10%及葉底10%，由行政院農業委員會茶改場副場長邱垂豐擔任主審，評選冠軍1名、亞軍3名及季軍6名，嘉義縣茶農奪得其中2名季軍。
縣府農業處表示，嘉義縣茶農常在全國賽獲獎，將把茶農心路歷程彙集成冊，讓更多人了解製茶學問。縣長翁章梁說，製茶是一件細緻又專注的工作，需感受製茶環境調整步驟，希望製茶師傅秉持職人精神，繼續傳承阿里山高山茶產業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言