嘉義縣郭紋廷、葉信佑 全國紅茶製茶競賽贏得雙季軍

嘉義縣竹崎鄉製茶師憑藉純熟製茶經驗，今年參加全國紅茶小葉種製茶技術競賽，與全台45名製茶好手同台競技，使用冬山鄉有機驗證的台茶12號茶菁，以純手工揉捻方式製茶，製茶師郭紋廷及葉信佑拿下雙季軍好成績，獲頒牌匾及獎金。

宜蘭縣東山鄉公所主辦今年全國紅茶小葉種製茶技術競賽，採用冬山鄉台茶12號茶菁，參賽者在相同製茶環境下，依經驗及當下氣候判斷萎凋、揉捻、發酵、乾燥的時間和程度，以純手工方式製茶，需專注關注茶菁到茶乾變化。

交茶成品以條型茶為主，依茶改場紅茶審評標準，香氣佔30%、滋味40%、外觀10%、水色10%及葉底10%，由行政院農業委員會茶改場副場長邱垂豐擔任主審，評選冠軍1名、亞軍3名及季軍6名，嘉義縣茶農奪得其中2名季軍。