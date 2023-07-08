快訊

現身侯友宜造勢驚呆眾人…綠營議員吐原因 黨部：將蒐證處理

旅日小心！京都觀光勝地頻傳行李遭竊 竊賊坦言：專挑外國客下手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被藏了15年！熱蘭遮城博物館整修 牌匾後「8個字」重見天日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供

因應台南400活動將屆，台南市文化局針對指標性建築安平古堡進行展覽更新，位於園區內的熱蘭遮城博物館將規畫「從大員到台灣」大展；文化局從今年3月進場整修，日前在清理熱蘭遮城博物館牌銜時，赫然發現已經被牌銜遮蓋15年的「台南市安平區公所」門額，歷史的痕跡極具意義，勾起不少在地回憶，文化局表示，將予以清潔保留展示，彰顯時代意義。

文化局表示，「熱蘭遮城博物館」位於17世紀荷蘭人來台所建熱蘭遮堡的現地，是清領時期西元1882年興建的安平稅務司公館，外觀屬於兩層樓的殖民地陽臺樣式，日治時代改為稅關俱樂部，後於1933年改制為台南史料館。1945年後，陸續作為安平區公所、永漢民藝館，歷經多次建築修復及再利用計畫，於2009年以熱蘭遮城博物館對外開放至今。

文史工作者鄭道聰指出，當年熱蘭遮城博物館的二樓空間為安平區公所，掌理當地民政、建設及兵役等事項，一樓空間則作為安平區合作社，合作社除販售柴米油鹽等民生用品外，也販售喪葬禮儀用品。鄰近的機關單位有派出所、衛生所、圖書館及台南市第三信用合作社安平分社（德國領事公館）等，當時公所也是公車行駛停靠點（從目前熱蘭遮博館旁的大榕樹前經過），便利民眾到此洽公或處理日常事務，此處可謂當時的「區政中心」。

文化局長謝仕淵表示，該館對外開放參觀近15年，透過本次重新策展，更新陳設內容及展示設備，同時整修博物館的內部與外觀，於施工期間，原預計拆除舊有熱蘭遮城博物館招牌，進行招牌更新，拆除後發現原刻於建築物門額上的「安平區公所」文字，因此將該門額文字保留呈現，讓民眾可以看見此建築物的歷史痕跡，也是安平在地民眾的歷史回憶。

台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供
台南市文化局整修熱蘭遮城博物館，清理牌匾時發現「台南市安平區公所」門額，隱藏15年後重見天日，勾起在地無限回憶。圖／文化局提供

博物館 文化局 台南 安平古堡

延伸閱讀

知名藝術家裝置藝術淪公園廢鐵？南市府：將移至博物館

Ubisoft與數家博物館藝術機構合作 《刺客教條：幻象》新增功能「巴格達的歷史」

推動文化觀光 台南市文化局、台史博簽約典藏交流合作

罕見！中台世界博物館泰國造像展 秀千年館藏

相關新聞

台南登革熱嚴重感染源找到了！工地成溫床市府公布建案

台南市登革熱疫情嚴峻，市府起公布最新措施，即日起營建工地一經查獲孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處，並依建築法第...

台南地上權建案座落房價最貴區 今天動土捐300萬做公益

台南市東區平實營區已成台南目前最具指標性的新重劃區，新建案房價不斷創新高，清景麟建築團隊推出地上權大樓建案，今天舉行開工...

祈願月老遇見愛情 嘉義市單身聯誼活動40多名男女參加

嘉義市政府鼓勵單身男女擴大社交生活領域，增加兩性互動交往機會，今天上午與九華山地藏庵共同辦理「2023祈願月老‧見愛情」...

這村的人出錢買地捐政府 新建築流標多次終於要蓋了

雲林縣崙背鄉崙前村是全鄉人口前三名的村莊，但長年社區缺乏場地辦理長青食堂及關懷據點等社會福利場所，地方熱心民眾出錢買地，...

金石乒乓球館今上梁 在地建商買地紮根桌球運動

深耕嘉義在地建商「金石建設」，第二代董事長柯建利熱愛桌球，長期推展桌球人才培訓計畫、贊助傑出桌球選手和各大賽事，買地打造...

被藏了15年！熱蘭遮城博物館整修 牌匾後「8個字」重見天日

因應台南400活動將屆，台南市文化局針對指標性建築安平古堡進行展覽更新，位於園區內的熱蘭遮城博物館將規畫「從大員到台灣」大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦