被藏了15年！熱蘭遮城博物館整修 牌匾後「8個字」重見天日

因應台南400活動將屆，台南市文化局針對指標性建築安平古堡進行展覽更新，位於園區內的熱蘭遮城博物館將規畫「從大員到台灣」大展；文化局從今年3月進場整修，日前在清理熱蘭遮城博物館牌銜時，赫然發現已經被牌銜遮蓋15年的「台南市安平區公所」門額，歷史的痕跡極具意義，勾起不少在地回憶，文化局表示，將予以清潔保留展示，彰顯時代意義。

文化局表示，「熱蘭遮城博物館」位於17世紀荷蘭人來台所建熱蘭遮堡的現地，是清領時期西元1882年興建的安平稅務司公館，外觀屬於兩層樓的殖民地陽臺樣式，日治時代改為稅關俱樂部，後於1933年改制為台南史料館。1945年後，陸續作為安平區公所、永漢民藝館，歷經多次建築修復及再利用計畫，於2009年以熱蘭遮城博物館對外開放至今。

文史工作者鄭道聰指出，當年熱蘭遮城博物館的二樓空間為安平區公所，掌理當地民政、建設及兵役等事項，一樓空間則作為安平區合作社，合作社除販售柴米油鹽等民生用品外，也販售喪葬禮儀用品。鄰近的機關單位有派出所、衛生所、圖書館及台南市第三信用合作社安平分社（德國領事公館）等，當時公所也是公車行駛停靠點（從目前熱蘭遮博館旁的大榕樹前經過），便利民眾到此洽公或處理日常事務，此處可謂當時的「區政中心」。

文化局長謝仕淵表示，該館對外開放參觀近15年，透過本次重新策展，更新陳設內容及展示設備，同時整修博物館的內部與外觀，於施工期間，原預計拆除舊有熱蘭遮城博物館招牌，進行招牌更新，拆除後發現原刻於建築物門額上的「安平區公所」文字，因此將該門額文字保留呈現，讓民眾可以看見此建築物的歷史痕跡，也是安平在地民眾的歷史回憶。