快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，轄區市警五分局長陳宇桓（右）到場了解交管情形。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，轄區市警五分局長陳宇桓（右）到場了解交管情形。記者黃宣翰／翻攝

台南市北區開元陸橋配合鐵路地下化工程，今天起封閉施工拆除，施工期間2年，轄區市警五分局於通勤時段，都會派員於開元陸橋周邊，配合義交實施交通疏導，持續加強路況查報，遇有壅塞情形立即派員疏導，保障用路人行車安全。

警方建議改道路線，市區往永康方向用路人，建議由北門路二段提前於小東路口右轉再轉往長榮路、林森路等路段；永康往市區方向用路人，建議由開元路提前左右轉林森路、長榮路、勝利路等路段，避免壅塞於陸橋周邊。

鄰近開元陸橋東豐路平交道，今天起將擴充為雙向6車道通行，前鋒路開元路至東豐路從6月30日起也已擴充為雙向混合4車道。

開元陸橋於7月5日9時起開始封閉，工程分為三個階段，第一階段前置作業7月5日至10日共6天。第二階段跨軌段拆除7月11日至8月9日，計30天。第三階段北門路側拆除8月14日至9月2日，計20天。第二階段開元路側拆除：9月3日到10月6日，計34天。

警方說，開元陸橋7月5日起封閉施工，施工期間交通將中斷2年，至台鐵切換至地下營運，騰出地面空間後，才能再恢復車輛通行。

台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，相關配套交管圖。圖／台南市交通局提供
台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，相關配套交管圖。圖／台南市交通局提供
台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，施工期間長達2年。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區開元陸橋今天起封閉施工，施工期間長達2年。記者黃宣翰／翻攝

北門 長榮

延伸閱讀

淡北道路第3次招標已有廠商投標 可望今年如期動工

高雄輕軌二階工程擴大 覺民大順路口封閉

北台中房價外溢效應驚人！北屯太原匝道新案逼近6字頭

台南出現奇葩標線 密集右彎箭頭網友看傻：有強迫症？

相關新聞

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

告別時代的回憶！開元陸橋配合南鐵地下化今起封橋拆除

因應鐵路地下化工程，台南市開元陸橋自今上午9時起施工封閉，交通局表示，未來開元路銜接北門路交通將中斷約2年，預期將為周邊...

配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除

台南市北區開元陸橋配合鐵路地下化工程，今天起封閉施工拆除，施工期間2年，轄區市警五分局於通勤時段，都會派員於開元陸橋周邊...

又少14人 台南北門人口快跌破萬人大關

台南市北門區人口老化嚴重，人口長期外流，最新戶政資料顯示，上個月又少了14人，目前設籍總人數減至1萬97人，預估最快今年...

台南登革熱防治刻不容緩 市府今築防火牆大清消

台南本土登革熱疫情持續延燒，市府衛生、環保局已經針對確診個案周邊範圍化學噴藥數次，不過近來因下午時常出現大雷雨，藥效因此...

危害兒童安全？嘉義公園太空城堡遊戲場用堅硬石材挨批 市府：非遊具

嘉義市政府去年以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成百年嘉義公園改善，其中嘉義人的共同回憶「太空城堡遊戲場」，重新油漆，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦