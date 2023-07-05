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配合鐵路地下化工程 台南北區開元陸橋今起封閉拆除
台南市北區開元陸橋配合鐵路地下化工程，今天起封閉施工拆除，施工期間2年，轄區市警五分局於通勤時段，都會派員於開元陸橋周邊，配合義交實施交通疏導，持續加強路況查報，遇有壅塞情形立即派員疏導，保障用路人行車安全。
警方建議改道路線，市區往永康方向用路人，建議由北門路二段提前於小東路口右轉再轉往長榮路、林森路等路段；永康往市區方向用路人，建議由開元路提前左右轉林森路、長榮路、勝利路等路段，避免壅塞於陸橋周邊。
鄰近開元陸橋東豐路平交道，今天起將擴充為雙向6車道通行，前鋒路開元路至東豐路從6月30日起也已擴充為雙向混合4車道。
開元陸橋於7月5日9時起開始封閉，工程分為三個階段，第一階段前置作業7月5日至10日共6天。第二階段跨軌段拆除7月11日至8月9日，計30天。第三階段北門路側拆除8月14日至9月2日，計20天。第二階段開元路側拆除：9月3日到10月6日，計34天。
警方說，開元陸橋7月5日起封閉施工，施工期間交通將中斷2年，至台鐵切換至地下營運，騰出地面空間後，才能再恢復車輛通行。
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