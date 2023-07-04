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台南市楠西第四屆愛文王出爐 9日頒獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市楠西區第四屆愛文王今天評選。圖／南西區公所提供
台南市楠西區第四屆愛文王今天評選。圖／南西區公所提供

台南市楠西區第四屆愛文王評審活動，今天在楠西區公所舉行，共有30名果農參賽，評審結果頭等獎莊賢隆，9日配合愛文芒果節活動頒獎。區公所表示，希望「愛文王」選拔讓更多消費者認識楠西愛文芒果，推廣楠西芒果品牌，鼓勵果農栽培優質芒果。也為7月9日在江家古厝舉辦的楠西芒果農業產業文化節拉開序幕，歡迎各地民眾來楠西走走，多多採購好吃的楠西愛文芒果。

楠西區長何榮長表示，比賽邀請台南區農業改良場課長張錦興、研究員石佩玉、嘉義大學主任林明瑩擔任評審，就參賽芒果外觀、風味及質地、糖度等項目評分。活動邀請民意代表、各里里長及楠西區農會總幹事郭富文見證，以直播公開選出最優質的楠西愛文芒果。

他說，參賽者芒果種植都有多年經驗，果品具備「產銷履歷驗證」、「有機驗證」等標章及合格證書。楠西有「百果之鄉」美名，芒果種植面積約2000公頃最大宗，每年產量高達1萬八千公噸，是台南芒果最大產區。主種植區鄰近曾文水庫，好山好水得天獨厚自然環境及農民生產技術精進，每年6至9月產季都有又香又甜的芒果，又以愛文最受消費者青睞。

另愛文王特優獎則有江森原、江政豪，優等獎：康英滄、蔡宗茂、李炳祐、李彥賞、羅寶榮、羅阿麵、陳復能。

台南市楠西區公所今天舉辦第四屆愛文王評選。圖／南西區公所提供
台南市楠西區公所今天舉辦第四屆愛文王評選。圖／南西區公所提供
台南市楠西區第四屆愛文王今天評選。圖／南西區公所提供
台南市楠西區第四屆愛文王今天評選。圖／南西區公所提供

芒果 台南

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