快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
星巴克台南麻豆店建物特殊外觀，意外引發話題。圖／謝祐祐提供
星巴克台南麻豆店建物特殊外觀，意外引發話題。圖／謝祐祐提供

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當初規畫的文旦外形，倒像大型蒙古包；甚至還有人說是似外星人星際總部，連日來話題不斷。

在地方不斷敲碗，星巴克進駐麻豆成真，落腳麻豆中正路尾段，歷經近2年施工明天開幕，將與鄰近丹丹漢堡、全聯超市連成一氣。

不過除開幕掀話題，建物本身更是焦點；一樓挑高圓形白色建築，外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來感，目前建物完成，醒目的白色主題圓形建物，從屋頂又穿插深褐色透明浪板，大膽先進設計營造強烈視覺感受，讓路過民眾忍不住為之吸引，更有人打趣稱，這應該是全台甚至全世界唯一。

住麻豆王先生說，當初聽聞建物是文旦外形設計，但看半天真的「看不出來」，路過的鄭小姐也說，這比較像是蒙古包，倒是住附近的劉阿伯笑說，其實都無所謂，只要能活絡地方商圈就是好事。

星巴克台南麻豆門市開幕期間，推出多項單一門市專屬優惠，7月5日起至8月4日憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致飲料，第二杯半價優惠。單筆交易最高限購兩杯，乙杯支付原價、乙杯支付半價，並限當場一次領取。

7月5日起至8月4日（7月13日除外）當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋1個；當日單筆消費滿3000元發票，可獲得星巴克多功能摺疊桌1只。7月5日起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項1個。

星巴克 台南

延伸閱讀

還「怪好喝」的！陸星巴克「冰震濃縮」推２新口味，番茄、羅勒統統加進去，網評：很夏天可以衝

老爸最「帥」！「大人味」領軍 盤點父親節創意蛋糕

燒荷包！BLACKPINK傳與星巴克二度聯名 台灣能買到嗎？

消暑飲品買一送一！ 7月「手搖飲+超商優惠」 外送珍煮丹買1送1、星巴克第2杯半價

相關新聞

台南和雲林都傳登革熱卻跳過嘉義？傳染途徑曝光

本土登革熱疫情在台南、雲林延燒，台南累計163例、雲林7人確診。但讓人疑惑台南病媒蚊為何跳過嘉義飛至雲林傳染？國家衛生研...

登革熱疫情連環爆雲林有7例 感染源不排除是這個

雲林縣本土登革熱疫情連環爆，至今天中午止已有7例確診個案，縣長張麗善表示，包括確診者、疑似個案均已收治醫院；不排除感染源...

文旦還是蒙古包？ 星巴克台南麻豆店造型掀話題

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當...

台南163例！廢棄水質淨化場恐成最大病媒蚊孳生源 市府：已投藥

台南登革熱疫情持續延燒，昨天已增到163例，有市議員今指仁德區三爺溪水質淨化場沒運作，以及公墓的花瓶積水，是病媒蚊孳生溫...

清涼一夏！嘉義朴通市集周末消暑 封街開打3場水戰

嘉義朴子水道頭文創聚落朴通市集，將於7月8、9日兩天舉行「野FUN趣」廣邀山海線特色品牌進駐，海洲南鹽場首次加入，將帶來...

議員不滿活動中心棲身臨時貨櫃屋 南市府允諾提方案

大台南智慧交通中心原為安平區怡平里活動中心，2018年卻變更為機關用地，致使活動中心暫置臨時貨櫃屋，市府規畫在怡平公園建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦