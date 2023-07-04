文旦還是蒙古包？星巴克台南麻豆店造型掀話題 居民反應曝

是文旦還是蒙古包？連鎖咖啡星巴克台南麻豆店將在明（5）日開幕，除推出相關優惠方案，白色主題建物外觀更是話題。有人說不似當初規畫的文旦外形，倒像大型蒙古包；甚至還有人說是似外星人星際總部，連日來話題不斷。

在地方不斷敲碗，星巴克進駐麻豆成真，落腳麻豆中正路尾段，歷經近2年施工明天開幕，將與鄰近丹丹漢堡、全聯超市連成一氣。

不過除開幕掀話題，建物本身更是焦點；一樓挑高圓形白色建築，外觀以文旦樹為概念，帶有幾分未來感，目前建物完成，醒目的白色主題圓形建物，從屋頂又穿插深褐色透明浪板，大膽先進設計營造強烈視覺感受，讓路過民眾忍不住為之吸引，更有人打趣稱，這應該是全台甚至全世界唯一。

住麻豆王先生說，當初聽聞建物是文旦外形設計，但看半天真的「看不出來」，路過的鄭小姐也說，這比較像是蒙古包，倒是住附近的劉阿伯笑說，其實都無所謂，只要能活絡地方商圈就是好事。

星巴克台南麻豆門市開幕期間，推出多項單一門市專屬優惠，7月5日起至8月4日憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致飲料，第二杯半價優惠。單筆交易最高限購兩杯，乙杯支付原價、乙杯支付半價，並限當場一次領取。

7月5日起至8月4日（7月13日除外）當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋1個；當日單筆消費滿3000元發票，可獲得星巴克多功能摺疊桌1只。7月5日起至7月16日，凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項1個。