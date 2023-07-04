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台南163例！廢棄水質淨化場恐成最大病媒蚊孳生源 市府：已投藥

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀今指仁德區三爺溪水質淨化場恐成登革熱病媒蚊最大孳生源。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀今指仁德區三爺溪水質淨化場恐成登革熱病媒蚊最大孳生源。圖／郭鴻儀提供

台南登革熱疫情持續延燒，昨天已增到163例，有市議員今指仁德區三爺溪水質淨化場沒運作，以及公墓的花瓶積水，是病媒蚊孳生溫床，要求盡速處理，防止成為重大孳生源，市長黃偉哲強調會立即處理。

市議員郭鴻儀表示，登革熱疫情向外延燒，除了仁德、東區等部分鄰里為熱區外，民眾都很擔心疫情會擴散，要求噴藥，但也出現物資不足的問題，有些民間廠商都自己花錢雇工噴藥，希望市府能加強鄰近行政區的噴藥，遏阻病媒蚊孳生。

郭鴻儀指民眾投訴，三爺溪水質淨化場疑為最大的孳生源，問環保局長許仁澤，三爺溪水質淨化場目前是否在運作，許說，此淨化場位於原仁德糖廠內，因已失去功能，已和廠商解約，準備打掉，為防成為病媒蚊，日前已有投藥，會再確實督導投藥，防成孳生源。

另林美燕也表示，有民眾反映，南區南山公墓每座墳墓前都有設置花瓶，許多花瓶都有積水，恐成病媒蚊孳生源，要求衛生局、民政局做好防範。民政局長姜淋煌表示，已全面清查，若有積水就抽出，並且每個花瓶都蓋塑膠套。至於其他公墓，也全面處理，先除雜草及清除遭丟棄的空罐空瓶，墳墓前的花瓶也套上塑膠套。

台南市三爺溪水質淨化場。圖／報系資料照
台南市三爺溪水質淨化場。圖／報系資料照

病媒蚊 疫情 水質 登革熱

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