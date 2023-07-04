聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南163例！廢棄水質淨化場恐成最大病媒蚊孳生源 市府：已投藥
台南登革熱疫情持續延燒，昨天已增到163例，有市議員今指仁德區三爺溪水質淨化場沒運作，以及公墓的花瓶積水，是病媒蚊孳生溫床，要求盡速處理，防止成為重大孳生源，市長黃偉哲強調會立即處理。
市議員郭鴻儀表示，登革熱疫情向外延燒，除了仁德、東區等部分鄰里為熱區外，民眾都很擔心疫情會擴散，要求噴藥，但也出現物資不足的問題，有些民間廠商都自己花錢雇工噴藥，希望市府能加強鄰近行政區的噴藥，遏阻病媒蚊孳生。
郭鴻儀指民眾投訴，三爺溪水質淨化場疑為最大的孳生源，問環保局長許仁澤，三爺溪水質淨化場目前是否在運作，許說，此淨化場位於原仁德糖廠內，因已失去功能，已和廠商解約，準備打掉，為防成為病媒蚊，日前已有投藥，會再確實督導投藥，防成孳生源。
另林美燕也表示，有民眾反映，南區南山公墓每座墳墓前都有設置花瓶，許多花瓶都有積水，恐成病媒蚊孳生源，要求衛生局、民政局做好防範。民政局長姜淋煌表示，已全面清查，若有積水就抽出，並且每個花瓶都蓋塑膠套。至於其他公墓，也全面處理，先除雜草及清除遭丟棄的空罐空瓶，墳墓前的花瓶也套上塑膠套。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言