台南163例！廢棄水質淨化場恐成最大病媒蚊孳生源 市府：已投藥

台南登革熱疫情持續延燒，昨天已增到163例，有市議員今指仁德區三爺溪水質淨化場沒運作，以及公墓的花瓶積水，是病媒蚊孳生溫床，要求盡速處理，防止成為重大孳生源，市長黃偉哲強調會立即處理。

市議員郭鴻儀表示，登革熱疫情向外延燒，除了仁德、東區等部分鄰里為熱區外，民眾都很擔心疫情會擴散，要求噴藥，但也出現物資不足的問題，有些民間廠商都自己花錢雇工噴藥，希望市府能加強鄰近行政區的噴藥，遏阻病媒蚊孳生。

郭鴻儀指民眾投訴，三爺溪水質淨化場疑為最大的孳生源，問環保局長許仁澤，三爺溪水質淨化場目前是否在運作，許說，此淨化場位於原仁德糖廠內，因已失去功能，已和廠商解約，準備打掉，為防成為病媒蚊，日前已有投藥，會再確實督導投藥，防成孳生源。