嘉義市好店徵選 黃敏惠頒55家好店
今年嘉義市好店徵選活動落幕，徵選項目「好禮」、「好店」、「好甜品」及新增「好永續」，共159間店家報名，競爭激烈，最終共55家業者脫穎而出，上午市長黃敏惠在市府中庭頒獎表揚，展示榮獲好店的伴手禮。
市府邀請權威專家學者擔任評審，包含家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真、點晴設計總監韓世國、艾斯特烘焙冠軍主廚楊嘉明、嘉大行銷與觀光管理系教授蕭至惠、風格旅遊作家瑪格、以及知名旅遊作家大口老師，以最高規格選出30家好禮、15家好店、10家好甜品，共55間店家，產品豐富多元。
黃敏惠說，嘉市好店評選連辦3屆，今年首度將SDGs概念融入選拔，在好禮中選出「好永續」伴手禮，希望業者響應永續目標，她說，上周到泰國觀光推介會，海外消費者、廠商對嘉市伴手禮讚美反饋，品嘗伴手禮了解嘉市豐富實在內涵。
建設處長田長沛說，今年好店評選活動競爭激烈，共159間店家報名，經評審討論，精挑細選55家「嘉市好店」，前2屆入選產品，本次不再重複入選，已入選「嘉市好店」若能一直維持出產符合食安規定，都是「嘉市好店」優質伴手禮或店家，期望業者發揮潛能，在產品研發、包裝及創意持續精進，提升產品能見度為目標。徵選活動未入選店家別氣餒，市府本月舉辦3場培力課程，內容包含：文案與攝影、食品產業與產品設計，歡迎商家歡迎報名參加。
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