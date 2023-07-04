嘉義市好店徵選 黃敏惠頒55家好店

今年嘉義市好店徵選活動落幕，徵選項目「好禮」、「好店」、「好甜品」及新增「好永續」，共159間店家報名，競爭激烈，最終共55家業者脫穎而出，上午市長黃敏惠在市府中庭頒獎表揚，展示榮獲好店的伴手禮。

市府邀請權威專家學者擔任評審，包含家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真、點晴設計總監韓世國、艾斯特烘焙冠軍主廚楊嘉明、嘉大行銷與觀光管理系教授蕭至惠、風格旅遊作家瑪格、以及知名旅遊作家大口老師，以最高規格選出30家好禮、15家好店、10家好甜品，共55間店家，產品豐富多元。

黃敏惠說，嘉市好店評選連辦3屆，今年首度將SDGs概念融入選拔，在好禮中選出「好永續」伴手禮，希望業者響應永續目標，她說，上周到泰國觀光推介會，海外消費者、廠商對嘉市伴手禮讚美反饋，品嘗伴手禮了解嘉市豐富實在內涵。