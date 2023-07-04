嘉義市YouBike周轉率非六都第一 周轉率最高前3站在這裡

嘉義市微笑公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今，深獲好評，每到假日熱門站點車子被借光，至今不到3年，騎乘人次累計突破300萬人，提前達到7年合約145個站點建置目標，周轉率（使用率）非六都第一，議員建議增設站點，市府編預算明年擴增50點，公布周轉率最高前3站：火車站、台銀嘉義分行、文化公園。

端節連假返鄉回嘉市、旅遊民眾增多，市區騎乘YouBike、搭乘電動公車旅客增加，YouBike、電動公車使用率高，市府為鼓勵民眾減碳、搭公車旅行，讓市民出外更便利，YouBike前30分鐘10元優惠延長到12月底。

市府交通處說，YouBike達成145個站點建置目標，車輛共1101輛，周轉率平日4.26轉（每部單車平均使用人次）、假日4.52轉，僅次於台北市、高雄市，周轉率為YouBike系統全國第3高，非六都第一高，youbike在非六都苗栗、屏東、嘉市設置，彰化、雲林非youbike系統，

交通處說，嘉市周轉率最高火車站、台銀嘉義分行、文化公園，因位在鬧區人車聚集點、文化路商圈，明年計畫擴增50站增到195個站，車柱站址9成公有地，租用私有及公部門土地，計畫與同系統台南建置跨城市異地借還系統。

上下學尖峰時段高中職校附近站點缺車，學生利用30分鐘免費優惠騎乘上下學，假日觀光客多，周轉率高，使用至今未發生失竊、故障損壞情形，發生1件youbike跨區在台南發現案，借用者被列禁止租借黑名單，