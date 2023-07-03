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嘉市轉運站招租難 業者盼少虧

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市先期轉運中心近年來旅客大減，商店退租後要招商不易。記者李宗祐／攝影
嘉義市先期轉運中心近年來旅客大減，商店退租後要招商不易。記者李宗祐／攝影

嘉義市先期交通轉運中心近年旅客減少，國道客運剩3家進駐，有2個客運櫃台閒置，站內2樓更是空蕩蕩，承包經營的國光客運關係企業國光商行希望降租金減輕負擔；市府交通處表示，明年8月換約前會研議。而鐵路高架化後轉運中心可能移地重蓋，國光商行指出，商家認為現階段前途不明，承租意願不高。

市府交通處指出，2011年啟用的先期轉運中心受大環境影響，進出班次數下滑，基於合約立場也考量未來鐵路高架化建置新轉運站、整體運輸型態改變等因素，持續輔導業者維持服務品質。

先期轉運中心現有國光、統聯、和欣3間國道客運，以及BRT公車、省道的員林客運，站內1樓的莊家方塊酥即便獲兩次近乎打對折降租金，1月仍退出，另2樓也有店面長久閒置。旅客認為，等車期間如果有連鎖品牌，會進去逛逛消費。

轉運中心經理謝連仲說，日統、阿羅哈、台中客運紛退出，旅客量減少3、4成，每年營收少了100多萬，轉運站更難撐，明年8月與市府合約到期，上周新任的交通處長許啟明來座談，願意傾聽了解問題，原則上仍願意共體時艱協助市府營運，希望不要虧損太多。

謝連仲也說，持續有商家詢問承租，但鐵高後將蓋新的轉運站，後續規畫無法向承租人保證，以致招商困難，這段時間只能苦撐。

國道客運 鐵路高架化

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