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張麗善小內閣異動 大將陳志揚轉換跑道領軍雲林縣農會

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）今天「送舊迎新」，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任縣府行政處長。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天「送舊迎新」，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任縣府行政處長。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善小內閣異動，行政處長、機要秘書陳志揚卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽卸任，獲縣長張麗善聘任行政處長；機要秘書則由簡任秘書張庭魁接任，縣長張麗善今天送舊迎新，盼「新人」為雲林帶來新氣象。

陳志揚曾任立委秘書、2屆東勢鄉長，2018年張麗善當選雲林縣長，隨她腳步進入縣政府擔任機要秘書，是執政團隊中的核心人物，第2任期兼任行政處長，能力深獲張麗善認可。

張麗善說，陳志揚擔任縣府機要秘書近5年，形同縣長的分身，代表她處理縣政事務、轉達政策，做法也與她一致，數十年的歷練，功力深厚，她今以不捨的心情割愛。

簡明欽在縣農會任職12年，張麗善說，期間農會的業務穩定成長，也全力協助20鄉鎮市農會，調度外展移工，與雲林監獄配合受刑人自主監外作業，彌補農業季節性缺工問題，加入縣府團隊後將借重專業，解決基層農民需要。

陳志揚說，農會是具教育性、經濟性、金融性、社會性，與政府機關有著獨特的夥伴關係，可謂是政府機關與農民之間的橋梁，上任後會繼續透過行政機關經驗，領軍發揚雲林縣農業。

雲林縣長張麗善小內閣異動，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任行政處長。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善小內閣異動，行政處長、機要秘書陳志揚（右）卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽（左）卸任，獲縣長張麗善聘任行政處長。記者陳苡葳／攝影

張麗善 農會

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