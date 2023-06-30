張麗善小內閣異動 大將陳志揚轉換跑道領軍雲林縣農會

雲林縣長張麗善小內閣異動，行政處長、機要秘書陳志揚卸任，獲聘雲林縣農會總幹事；原縣農會總幹事簡明欽卸任，獲縣長張麗善聘任行政處長；機要秘書則由簡任秘書張庭魁接任，縣長張麗善今天送舊迎新，盼「新人」為雲林帶來新氣象。

陳志揚曾任立委秘書、2屆東勢鄉長，2018年張麗善當選雲林縣長，隨她腳步進入縣政府擔任機要秘書，是執政團隊中的核心人物，第2任期兼任行政處長，能力深獲張麗善認可。

張麗善說，陳志揚擔任縣府機要秘書近5年，形同縣長的分身，代表她處理縣政事務、轉達政策，做法也與她一致，數十年的歷練，功力深厚，她今以不捨的心情割愛。

簡明欽在縣農會任職12年，張麗善說，期間農會的業務穩定成長，也全力協助20鄉鎮市農會，調度外展移工，與雲林監獄配合受刑人自主監外作業，彌補農業季節性缺工問題，加入縣府團隊後將借重專業，解決基層農民需要。