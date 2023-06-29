雲林家扶社工踏上移動的國土 把愛的足跡踩滿外傘頂洲

雲林家扶中心成立四十多年來，社工訪視全縣每個角落，即便再偏遠的山林海角都有社工愛的足跡，今天三十名社工首度踏上雲林縣失落的領地，也是家扶創辦以來未曾到過的外傘頂洲，沙島上雖無人，但社工愛心原在，站在無人島上遙思本島的個案，期能有一天帶受扶兒童到這片雲林失落領地上一堂海洋環境教育。

雲林家扶成立以來，每位社工四處訪視，幫助每位需要幫助的人，不論再偏遠的小村，依舊有他們愛的足跡，許多外地檢社工，不知雲林還有一處祕境外傘頂洲是他們未曾去過，甚至有人還不知道位在哪兒，一般地圖也找不著，為解開這縣境之謎，雲林家扶今天別開生面帶領三十名社工，展開一場鄉野歷奇，走訪雲林縣失落的領地外傘頂洲。

家扶中心社工團從東石港搭船，歷經半個多小時航程，終能踏上這個充滿神奇的「移動的國土」，家住口湖鄉也是外傘頂洲所在地的社工李欣薇充當導覽，她說，外傘頂洲約一平方公里屬口湖鄉轄，是由濁水溪的泥沙沖積而成，形狀如傘而得名，因受海浪及季風影響，每年往西南方向漂移60至70公尺，以前從口湖出海可抵達，因沙洲南漂如今需從東石出海。

雲林家扶督導王耀慶說，社工跑遍雲林20鄉鎮，沒人到過這失落領地，第一次踏上大沙洲，感觸良多。