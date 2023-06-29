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漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化開跑 首站抵民雄國小

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
漁業署長張致盛（右）今天攜手嘉義縣長翁章梁（左）在民雄國小舉行今年首場「鱻旅奇緣－大魚樂家」開跑。記者呂慧瑜／攝影
漁業署長張致盛（右）今天攜手嘉義縣長翁章梁（左）在民雄國小舉行今年首場「鱻旅奇緣－大魚樂家」開跑。記者呂慧瑜／攝影

推動食魚文化，鼓勵多吃國產魚，漁業署長張致盛今天攜手嘉義縣長翁章梁在民雄國小舉行今年首場的「2023鱻旅奇緣－大魚樂家」食魚文化校園講座開跑，將陸續在全國30所國小，以創新食魚教育音樂劇及剔魚刺等教學，帶領學童認識漁業知識，進而喜愛吃台灣魚。

「我真的很驚訝，民雄國小3、4年級的學童能認識這麼多魚種」署長張致盛表示，見到翁縣長問學童們喜愛吃什麼魚，大家熱情踴躍，且居然有人回答石斑魚其一品種「老鼠斑」，大讚嘉縣教學多元勝過北部學校。

張致盛說，很多家長忌諱魚刺的問題不煮魚，因此今年把如何挑魚刺教學融入主題，藉此從校園扎根，讓很多家庭因為學童喜歡吃魚，進而去消費台灣的漁產，支持產業及漁民。

「大魚樂家」由漁業署委請財團法人台灣養殖漁業發展基金會執行，包含萬花筒劇團演出鱻旅奇緣音樂劇，首創音樂劇推廣食魚，隨後魚樂歌舞秀登場，帶領張致盛、翁章梁及行政院政務顧問陳冠廷等人一同與師生們齊唱跳食魚歌。

現場張致盛及翁章梁也上演「挑魚刺Live吃播秀」，以吳郭魚布偶教學童吃魚4步驟，一、用筷子將魚的胸鰭、背鰭、腹鰭取下，二、自鰓蓋後緣，沿體中線分上下剝開，然後取用朝上方這一側的背側、腹側與尾部的肉。

三、上吃完，一手用筷子夾著魚骨頭，另一手用湯匙稍微壓著魚骨下方的魚肉，就可將骨頭整個拉起，四、繼續吃下方這一面的魚肉，一樣沒有刺；傳授孩子們挑魚刺的正確撇步。

翁章梁表示，現場許多小朋友都說喜歡吃魚，還樂於分享自己喜歡吃哪種魚，代表吃魚的文化沒有消失，透過活動讓孩子們從小就喜歡吃魚，學會如何挑刺，長遠來看可增加魚肉的需求，對漁業市場產生正面影響。

漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，魚樂歌舞秀帶領署長張致盛及嘉縣長翁章梁與師生同樂。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，魚樂歌舞秀帶領署長張致盛及嘉縣長翁章梁與師生同樂。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，學童踴躍與縣長翁章梁分享喜愛吃的國產魚種。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，學童踴躍與縣長翁章梁分享喜愛吃的國產魚種。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵嘉縣民雄國小，署長訪小一班級了解午餐吃魚的情況。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵嘉縣民雄國小，署長訪小一班級了解午餐吃魚的情況。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，魚樂歌舞秀帶領署長張致盛及嘉縣長翁章梁與師生同樂。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，魚樂歌舞秀帶領署長張致盛及嘉縣長翁章梁與師生同樂。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，演出鱻旅奇緣音樂劇吸引學童目光，達食魚教育目的。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，演出鱻旅奇緣音樂劇吸引學童目光，達食魚教育目的。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，學童踴躍與署長分享喜愛吃的國產魚種。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今抵民雄國小，學童踴躍與署長分享喜愛吃的國產魚種。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今天抵達民雄國小。記者呂慧瑜／攝影
漁業署2023全國巡迴推廣食魚文化啟動，首站今天抵達民雄國小。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 音樂劇 漁業署

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