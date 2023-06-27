連接嘉縣市盧山橋改建通車近2年 聯外東義路拓寬展延惹民怨

嘉義市聯外重要橋梁盧山橋改建，以及東義路拓寬工程，是連接東區與嘉縣民雄、竹崎鄉交通要道，也是通往國道三號竹崎交流道的主要道路之一，交通運輸頻繁，盧山橋改建完工通車近2年，同時施工的聯外東義路拓寬工程，工期延長3次，原訂30日完工，延長2個月到8月完工，引發用路人及在地居民抱怨。

「東義路拓寬改善施工，拖太久了！盧山橋完工通車，聯外道路只做一半」，在地後庄里居民及經常開車往返嘉縣市、進出國三的駕駛說，原期待橋、路改善一齊完工通車，只有橋先通車，東義路拓寬至今只完成一半，烈日塵土飛揚、工程車出入頻繁，告示牌公告6月底完工，希望早日完工。

市府工務處說，東義路拓寬改善工程，廠商申請延長三次，第一次施工碰上新冠疫情，第二次缺工、建材上漲，第三次因管線埋設、橋梁引道施工，最近梅雨也影響施工，三次申請展延原因不可歸責廠商，同意展延到8月完工，未依合約罰款。廠商說，配合電力管線等單位，加緊施工。

跨越朴子溪全新盧山橋，中央補助5億5464萬元，市府自籌1億2536萬元，嘉市嘉邑行善團捐贈7000萬元，工程導入設計，實踐城市美學，融合在地「圓林仔社區」油桐花意象，純白、鵝黃、橘紅交疊配色，有視覺景觀性、地標性，2020年11月5日開工，施工2年完工，去年11月3日開放通車，