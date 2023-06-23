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端午節賽龍舟 取午時水保平安

聯合報／ 記者劉星君徐如宜黃于凡吳淑玲陳苡葳莊曜聰／連線報導
澎湖縣端午龍舟競賽在馬公第3漁港熱鬧登場，共有28支隊伍競技角逐。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣端午龍舟競賽在馬公第3漁港熱鬧登場，共有28支隊伍競技角逐。圖／澎湖縣政府提供

端午節，因疫情停辦龍舟賽及取午時水今年各地復辦，台南國際龍舟賽有103隊在台南運河經4天激戰，昨晚落幕，嘉義縣龍舟賽昨東石先天宮提供萬人份蚵仔粥免費吃，高雄龍舟嘉年華昨起連3天在愛河畔舉行，屏東縣、澎湖縣辦龍舟賽事；雲林北港朝天宮媽祖廟東側「龍井」、台南善化慶安宮荷蘭井、屏東縣新園鄉烏龍村百年古井，吸引民眾取午時水除穢保平安。

台南龍舟賽是全台歷史最悠久龍舟賽，至今逾300年，仍以木船競賽傳統，依古禮祭江敬告天地神明，昨晚落幕。嘉義縣東石龍舟競賽有34支隊伍，角逐總獎金50萬元，縣長翁章梁說，疫情停辦3年，東石漁人碼頭環境翻新，「大船入港」中央觀景台落成，連假到東石嘗蚵仔，欣賞夕陽海景。

高雄愛河端午龍舟嘉年華有135隊爭奪百萬獎金。高雄市傷殘服務協會為延緩肢障朋友肢體退化、萎縮，推游泳水療等復健，組龍舟隊參賽，包括今年連22年拿下自強組總冠軍，理事長陳正誠說，會員們雖行動不便，不輕易放棄。

昨天端午節，屏東縣長周春米（右二）、議長周典論（左二）來到新園鄉烏龍村的百年古井取午時水。記者劉星君／攝影
昨天端午節，屏東縣長周春米（右二）、議長周典論（左二）來到新園鄉烏龍村的百年古井取午時水。記者劉星君／攝影

雲林縣北港朝天宮媽祖廟東側「龍井」，所在餐廳主人王清坡為民眾取午時水；台南善化慶安宮開啟廟前道路上的百年荷蘭井，供民眾取午時水除穢氣。屏東縣新園鄉烏龍村百年古井，是村民口中百年神龍泉水，昨開井取午時水前先舉行祈福儀式，縣長周春米、議長周典論出席，周春米說，相傳「午時水洗目睭，金甲像烏秋」，民眾用來泡茶，能淨屋淨身，保平安。

龍舟賽 屏東縣 北港朝天宮 疫情 周春米 漁人碼頭 端午節 翁章梁 周典論

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