太熱了沒菜收…雲林農友親曝原因 笑稱：蔬菜中暑休園囉
端午連續假期開跑，民生消費對於蔬菜的需求增加，根據西螺果菜市場市況分析，近日因氣候不穩定，短期葉菜類生長情形不暢，蔬菜類交易總平均價上漲，目前最新均價每公斤20.1元；菜農曝光產地實際狀況，受連日晴雨反覆的天氣影響，蔬菜生長遇到「熱障礙」，部分田區因此無菜可收，也影響了市場的採收到貨量減縮。
西螺鍾姓菜農表示，1個月前菜價偏低，許多農民休耕，日前又遇上連續幾天晴雨反覆的天氣，造成農民不易復耕，加上近日艷陽高照，以致蔬菜類遇到熱障礙，陸續有菜田傳出沒有菜可收成的狀況。
夏季氣溫高，農作物若長時間承受高溫，可能影響其生長及代謝功能停滯造成熱障礙；菜農說，西螺部分菜田光禿，有些甚至「清空」，都是因為熱障礙影響菜種不起來，就像人會中暑一樣，也因此夏季蔬菜收成量較低，有些農民會等天氣好轉再播種，目前採取暫時休園。
根據西螺果菜市場市況資料顯示，萵苣、小白菜、小芥菜、青白菜、油菜、格藍菜和蚵仔白等短期葉菜類，因近日氣候不穩定致生長情形不順暢，採收到貨量減縮；不過因端午節蔬菜類需求提高，市場交易均價上漲，目前最新價格每公斤20.1元，與本月8日每公斤14.5元相比，漲幅38.6％。
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