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雲林公共自行車11月底上路 投入900輛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府推動公共自行車，已與MOOVO運點科技公司簽約，預計11月底投入900輛公共自行車服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府推動公共自行車，已與MOOVO運點科技公司簽約，預計11月底投入900輛公共自行車服務。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府推動公共自行車，與MOOVO運點科技公司簽約，預計11月底投入一般型單車700輛、電動單車200輛，在斗南、虎尾、斗六、西螺試辦共設60站，1年內拓展到120站，鄰近的嘉市、台南為YouBike，不過與彰化同個系統，擬可跨縣市歸還。

縣府工務處長汪令堯說，MOOVO智慧單車系統將以實體樁或智慧樁搭配建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題；車體有智慧鎖、前後車燈、電子圍籬停車系統、手機固定支架等配備，使用前半小時不用錢，半小時後自行車每30分鐘收費10元、電輔車每30分鐘20元。

工務處表示，公共自行車以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足，將針對各類型火車站、高鐵站、停車場等交通節點，及休閒及觀光遊憩場域例如體育場館、公園、文化中心，還有住宅、商業區、各級學校等處評估設置站點，未來依營運情形與民眾回饋，保留後續擴充空間，但建置目的不是為了跨縣市租借。

陳姓斗六市民說，只有雲林一直沒有公共自行車，終於盼到，未來無論想短程運動或是市區接駁都可租用，還能藉此達到運動效果。

自行車 單車 斗六

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