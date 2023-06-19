影／陳建仁視察台灣風能訓練公司 培訓風電人才成為台灣驕傲

行政院長陳建仁今到台中港視察「台灣風能訓練股份有限公司」時表示，政府為兼顧能源安全及產業發展，積極發展離岸風電，技術人才是發展產業最重要的實力，台灣風能訓練公司2018年成立以來，以人才培育在地化為核心，導入國際風電訓練技術，證照發證量是亞洲第一，更將訓練課程輸出到海外，這是台灣的驕傲。

陳建仁表示，台灣風能訓練公司自2018年成立以來，配合政府推動離岸風電政策，以人才培育在地化為核心，導入國際風電訓練技術，為國內離岸風電產業發展及人才培育所投入的努力與豐碩的成果，值得肯定；該公司2020年及2021年的GWO證照發證量更是亞洲第一，他要對該公司董事長盧展猷和所有同仁的努力表達肯定及感謝。

陳建仁指出，2006年他擔任行政院國家科學委員會主委，蔡英文總統時任行政院副院長，當時即著手討論推動綠能發展；直到2016年蔡英文總統上任時，交代身為副總統的他積極發展綠能，當時幾乎是從零開始，面對極大的挑戰，即使不被外界看好，政府仍有決心要做，因為這是台灣未來脫胎換骨的開始。

陳建仁說，台灣是海島國家，98%的能源仰賴進口，且無法跨國支援，因此需提升能源自主及多元化，同時因應全球暖化等氣候變遷議題，政府即決心推動綠能發展。感謝上天賜給台灣世界公認最佳風場之一的台灣海峽，政府積極發展離岸風電，也吸引許多外國公司來台投資，這幾年受到COVID-19疫情嚴峻影響，仍能扎下堅實的產業基礎。

他強調，技術人才是發展產業最重要的實力，發展風電產業一定要「在地化」，台灣風能訓練公司的GWO證照發證量不僅是亞洲第一，甚至將訓練課程輸出到海外，吸引新南向政策國家皆想來取經，成為亞洲離岸風電訓練的第一品牌，這是臺灣的驕傲，更是全世界的典範，院長期許再接再厲，期待未來臺灣各項風電發展均成為亞洲第一。