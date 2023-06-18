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南市溪北地區第一槍 新營將實施路邊停車收費

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
落實「使用者付費」精神，台南新營將實施路邊停車收費，圖為將納入收費範圍的民治路鬧區。記者謝進盛／攝影
落實「使用者付費」精神，台南新營將實施路邊停車收費，圖為將納入收費範圍的民治路鬧區。記者謝進盛／攝影

台南市新營區路邊停車收費確定上路！市府交通局委外調查，多數民意贊成落實「使用者付費」，最快今年9月實施，將是南市溪北17個行政區率先實施者。民代也建議，應盤點停車熱區設法增闢停車場，滿足市民停車需求。

新營區是原南縣治所在，目前是北台南政經中心，路邊停車格收費與否，去年6月就引起地方熱烈討論；去年12月三民、民治路特定路段陸續裝設地磁偵測器，二度引起地方關切，當時市府澄清，裝設地磁偵測器是為方便市民獲得停車格即時資訊，沒有收費計畫。

日來地方再度傳聞路邊停車收費將上路，市府已展開相關前置作業。市府交通局證實，日前委外調查，多數新營居民認為，不少路邊停車格長期遭特定人士停放，基於落實「使用者付費」公平精神，贊成實施路邊停車收費。

據知，目前以民治市政中心及南瀛綠都心公園周圍列為優先區域，詳細收費範圍、費率在市府拍板後將正式對外公布，推估相關作業時程，最快約今年9月後。

出身大新營地區的市議員蔡育輝說，若多數民意支持，他當然力挺路邊停車格收費。他也提醒市府，未來應要詳細說明，更應要落實公平、合理原則，也希望盤點公有地增設停車格，解決市民停車問題。

常來民治市政中心洽公的方先生說，上班時間附近車位常一位難求，有的車一停就好幾天，還曾看過車上都已卡著一層層灰塵，儼然成私人停車場，為提高停車格周轉率，路邊停車收費是趨勢，且人口比新營少的善化、新市、新化部分路段早已上路，只要公平，多數鄉親會支持。

落實「使用者付費」精神，台南新營將實施路邊停車收費，圖為將納入收費範圍的民治市政中心周遭區域。記者謝進盛／攝影
落實「使用者付費」精神，台南新營將實施路邊停車收費，圖為將納入收費範圍的民治市政中心周遭區域。記者謝進盛／攝影

台南 停車場

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