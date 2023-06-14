台南漁光分校划獨木舟挑戰 不一樣的畢業禮物

台南市安平區億載國小漁光分校與樂活海洋學院合作，今舉辦應屆畢業生以獨木舟從亞果安平碼頭划向德陽艦的海上自我挑戰活動，以「漁光海洋，跨越青春」為主題，不但深具教育意義，更給畢業生帶來難以忘懷的回憶。

漁光分校為深化海洋船藝知識課程，近年來積極與樂活海洋學院執行長羅致遠合作，不僅在平日教學中加入了水域安全說明、救生須知講解、獨木舟與帆船運動原理、陸上操作練習與熱身等基本常識，並有專人指導如何下水操作，讓學生駕駛帆船和獨木舟，拉近與海洋的距離，增加親海的經驗，建立島嶼與海洋是生命共同體的觀念。

12名畢業生兩人一組，在鯤鯓湖水域中乘風穿過漁光大橋，勇敢努力划向德陽艦，完成考驗後，由校長林志政頒完成證書，肯定孩子的優異表現。

老師許惠姿表示，當獨木舟朝德陽艦出發時，碼頭瞬間響起了歡呼聲和掌聲」，陪伴孩子一同划行的班級導師吳孟芳說，看見學生用力擺動著，將獨木舟划向前方，彼此鼓勵、扶持，共同克服了逆風的阻擋和波濤的起伏，心中滿滿的感動」。

「沒想到自己真的能做到，令人興奮到頭髮都快要豎起來了。」 學生邱穎利說著。 學生張柏宏也說，「經過這次挑戰，我對自己更有信心了。」