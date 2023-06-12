台南啟動寧靜專案 深夜、凌晨鎖定安平打擊噪音車

台南市環保局為遏止噪音車擾寧，去年已開出1300件罰單，其中安平區道路筆直且銜接市中心區域，是10大噪音車橫行的重點路段。環保局啟動寧靜專案，10、11日深夜、凌晨鎖定安平聯合稽查，並以移動式聲音照相儀器輔助，展現掃蕩噪音車輛，維護環境安寧的決心。

台南市環保局表示，為精準打擊噪音車，根據民眾陳情、警察通報地點篩選出前10大重點路段如安平區安平路、安北路、永華路，永康區中正路、中華路、中山南路，中西區民生路、金華路、中華西路，安南區長和路，將在深夜、凌晨好發時段，啟動寧靜專案加強取締。

環保局提醒駕駛人除應遵守道路交通安全法令外，切勿重踩油門、拉高轉速或任意改裝排氣管等刻意製造噪音駕駛行為，夜間噪音車呼嘯而過帶來的不僅是道路安全問題，更有噪音汙染情形。

環保局長許仁澤說，寧靜專案除運用聲音照相科技執法取締，將加強路攔，6月10、11日從改裝車喜好出沒安平路往觀夕平台方向路段架設移動式聲音照相設備，稽查車輛3481輛，將召回檢測8輛。