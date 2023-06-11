體驗生態之旅 嘉市秘境獨角仙季開跑

嘉義市頂庄里獨角仙季早上在義教街585巷自行車步道熱鬧舉行，活動邀請在地店家及特色商店於現場設攤，在地培育的小小導覽員為獨角仙生態解說，結合環保DIY活動，讓參訪民眾更加了解生態之美。市長黃敏惠表示，頂庄里打造自然生態園區，成功復育獨角仙，讓民眾在市區就能體驗生態旅遊。

嘉義市長黃敏惠和母親黃鄭梅子一同參與活動時表示，嘉義市里里有特色，其中頂庄里透過打造自然生態園區，利用園區內淨化水道，改善牛稠溪北排水廢水造成的環境污染問題，並推廣友善農法、鼓勵減少農藥使用，達到自然與環境保護之目的。經過數年的努力終於成功復育獨角仙，不僅打響「水水頂庄」的名聲，讓民眾不必辛苦跋山涉水，在市區就能體驗生態旅遊，更與鄰近的嘉北國小、北興國中攜手生態環境教育，從觀察豐富的獨角仙生態做起，培育小小生態解說員繼而發展多元的科展題目，讓愛護環境不只是口號，更實踐生活與教育中。

頂庄里里長莊天基表示，頂庄社區歷經3年多的環境再造，終於在2013年復育獨角仙成功，現在每年可見上千隻的獨角仙，在里民共同努力、公部門支持、愛護環境，才有現今生生不息的頂庄。