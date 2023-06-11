快訊

法網／目標「打死對手」！謝淑薇今下午拚大滿貫第5冠

餵藥幼兒園明起停業所有老師停職 新北市府：其中35童已安置

蔡阿嘎沉澱6天後決定再出發 老婆半夜訴心聲「和你一起面對錯誤」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體驗生態之旅 嘉市秘境獨角仙季開跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小小導覽員解說SDGS。圖／嘉義市政府提供
小小導覽員解說SDGS。圖／嘉義市政府提供

嘉義市頂庄里獨角仙季早上在義教街585巷自行車步道熱鬧舉行，活動邀請在地店家及特色商店於現場設攤，在地培育的小小導覽員為獨角仙生態解說，結合環保DIY活動，讓參訪民眾更加了解生態之美。市長黃敏惠表示，頂庄里打造自然生態園區，成功復育獨角仙，讓民眾在市區就能體驗生態旅遊

嘉義市長黃敏惠和母親黃鄭梅子一同參與活動時表示，嘉義市里里有特色，其中頂庄里透過打造自然生態園區，利用園區內淨化水道，改善牛稠溪北排水廢水造成的環境污染問題，並推廣友善農法、鼓勵減少農藥使用，達到自然與環境保護之目的。經過數年的努力終於成功復育獨角仙，不僅打響「水水頂庄」的名聲，讓民眾不必辛苦跋山涉水，在市區就能體驗生態旅遊，更與鄰近的嘉北國小、北興國中攜手生態環境教育，從觀察豐富的獨角仙生態做起，培育小小生態解說員繼而發展多元的科展題目，讓愛護環境不只是口號，更實踐生活與教育中。

頂庄里里長莊天基表示，頂庄社區歷經3年多的環境再造，終於在2013年復育獨角仙成功，現在每年可見上千隻的獨角仙，在里民共同努力、公部門支持、愛護環境，才有現今生生不息的頂庄。

市府環保局長李佳禾表示，本日活動以環保及生態為主軸，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以提高人們對保護生物多樣的重要性的重視。現在是獨角仙繁衍交配季節，愛護獨角仙，請不要把牠帶回家，才能讓獨角仙生生不息。

頂庄社區獨角仙季開跑開幕儀式。圖／嘉義市政府提供
頂庄社區獨角仙季開跑開幕儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒發感謝狀給小小導覽員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒發感謝狀給小小導覽員。圖／嘉義市政府提供
親子一同觀察頂庄社區獨角仙生態。圖／嘉義市政府提供
親子一同觀察頂庄社區獨角仙生態。圖／嘉義市政府提供
頂庄社區獨角仙季活動開跑大合照。圖／嘉義市政府提供
頂庄社區獨角仙季活動開跑大合照。圖／嘉義市政府提供
頂庄社區歷經3年多的環境再造，現在每年可見上千隻的獨角仙。圖／嘉義市政府提供
頂庄社區歷經3年多的環境再造，現在每年可見上千隻的獨角仙。圖／嘉義市政府提供

嘉義 生態園區 生態旅遊

延伸閱讀

蟬聯5星市長 黃敏惠領獎感謝市民信任、肯定

「華麗計程車行」影集嘉市開拍 黃敏惠帶潮選店美食片場探班

影／黃敏惠批中央欺侮嘉義人 國民黨團結挺張秀華進立法院

嘉義市府社會處長請辭明天生效 文化局副局長等人事異動

相關新聞

台南市區下起強降雨 小東路地下道積水封閉

台南市區今天上午對流雲系發展旺盛，上午10點40分下起強降雨，造成東區小東路地下道積水約20公分，警方接獲報案到場拉起封...

多重罹癌退休軍官陳嘉生 燃燒生命拯救走偏青少年

海軍潛水艇副艦長陳嘉生退休後，返回嘉義故鄉投入志工行列，擔任嘉義縣少年輔導委員會志工團團長，67歲罹患血癌、直腸癌的他樂...

警局廢棄廳舍蚊蟲、蛇類出沒 議員建議整理活化

嘉義市警局有23處共76間閒置廳舍，幾乎廢棄，議員指出有些廢棄廳舍孳生蚊蟲甚至蛇類出沒，要加強整理，最好能夠活化使用。市...

聽障孩子打跆拳虎虎生風 南市總統教育獎頒獎賺人熱淚

台南市教育局今天在新南國小舉辦總統教育獎頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給16名獲獎學生，稱許受獎學生積極進取與不屈服於逆境的...

體驗生態之旅 嘉市秘境獨角仙季開跑

嘉義市頂庄里獨角仙季早上在義教街585巷自行車步道熱鬧舉行，活動邀請在地店家及特色商店於現場設攤，在地培育的小小導覽員為...

南市黃金海岸辦淨灘海底垃圾一併清 保麗龍碎粒汙染性最大

台南市政府今天在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，現場展示海廢循環再利用與海廢變藝術作品，並結合民間力量淨灘，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦