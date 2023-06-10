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「台南呷頭路」就博會6千職缺 投履歷面試民眾逾半成功
台南市勞工局今天在南台科大舉辦「台南好生活 台南呷頭路」大型徵才就業博覽會，邀集服務業、傳產業、科技業等116家廠商釋出6090個工作機會。勞工局下午統計在場面試、投遞履歷民眾過半數獲企業接受，初步媒合率52.2%。
勞工局表示，希望藉就業博覽會的媒合平台，祝福求職者「就業啟航」，讓想求職轉職的民眾「都可以在台南呷頭路、在台南過好生活」。
勞工局表示，為提供在外縣市畢業青年及在外地工作想求轉職者就業機會，也開發線上媒合，共有14家廠商提供1144個線上投遞履歷及視訊面試就業機會，鼓勵台南在外地青年及優秀人才返鄉就業。
參加統一實業視訊面試的林小姐表示，提供視訊面試服務對求職者很方便，讓無法到就博會現場的民眾，也能有跟廠商面試的機會，她也在這次面談取得初步錄取資格。
市長黃偉哲致詞感謝勞動力發展署、會不會等單位合作舉辦就業博覽會，感謝116家廠商提供職缺，讓求職者有機會面對面及多元就業選擇。
黃偉哲說，每年6月畢業季會有許多社會新鮮人投入職場就業，這場就業博覽會集科技、傳產、服務等各產業廠商人力需求，為廠商及畢業青年搭起一座就業媒合橋梁，讓職場新鮮人順利找到工作。
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