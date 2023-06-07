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八掌溪化石變身藝術作品 嘉義市文化局展出

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義市愛石會今天在文化局舉辦成果展，八掌溪化石變身藝術品，成為展場焦點。愛石會指出，八掌溪化石種類頗豐，包括螺類、海膽、鯊魚齒等，喜愛雅石的人都有收藏，是嘉義特產。

嘉義市愛石會舉辦2023年會員成果展，展出上百件雅石與石雕，嘉義市立美術館長賴依欣出席開幕活動致詞說，自古文人雅士即愛收藏雅石，現場看到各種奇石令人大開眼界。

愛石會榮譽理事長劉俊庭接受中央社記者訪問說，今年展件的焦點是來自嘉義八掌溪的化石及化石雕刻作品；八掌溪中、上游流域出化石，長期都是愛石者收藏標的，化石種類以螺類最多，還包括文蛤、扇貝、海膽、各種魚類、鯊魚齒等化石。

劉俊庭說，嘉義市出名的石猴雕刻藝術採用的傳統石材，就是來自八掌溪的化石，這些化石可說是嘉義的特產。以螺類化石來說，硬度夠、耐雕刻，打磨後表面能產生光澤，也有人將螺類化石作成項鍊吊飾。

嘉義市愛石會理事長李坤聰表示，今天起在嘉義市文化局4樓展廳展出會員雅石作品，除了嘉義縣特有的八掌溪化石，還有來自台東的南田石、西瓜石，台中的神龜紋石、濁水溪的黑膽石等，即日起到6月11日止，歡迎大家來欣賞。

化石 嘉義 文化局

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