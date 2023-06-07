93歲阿嬤自製竹健走杖 起身走路揮別坐輪

嘉義縣梅山衛生所今年5月起積極推廣醫師郭健中的不倒翁竹健走杖，並培訓社區師資進入各村落帶領長者運動；日前半天村高齡93歲陳阿嬤，因跌倒坐輪椅許久，在村長朱文重鼓勵下，參與持杖課程一周後，竟奇蹟般站起來走路了，重新找回生活自信。

半天村朱文重表示，村內93歲陳阿嬤因跌倒無法走路，坐輪椅3個多月之久，他接觸到健走杖後，憂坐久後會越來越站不起來，主動拿一支給阿嬤，鼓勵站起來練走，阿嬤原還不敢上課，經上周學習至今，連如廁都可持杖自行走去，大家很驚喜。

梅山衛生所主任曾文宏表示，沒想到在偏遠半天村招募健走仗課程人數會超乎預期，來了10多位70歲以上長輩，有趣的是竹材不足，山區村民直接從自家竹林取材來做竹杖，成社區自產自足顧健康的第一步。

為何會推持竹杖健走？曾文宏說，圍繞人的健康問題有三高情緒心肝腎骨鬆肌少症等，他想著若民眾只給一個機會，是否有非藥物介入行為能改善大多數健康問題、實行不難、讓人感到快樂、又可就地取材。

因緣下買醫師郭健中推不倒翁竹健走杖書籍，與社造計畫承辦護理師陳柏如一起閱讀，主動聯繫後，5月初邀請到郭醫師到衛生所教學培育師資，並推廣到各村C據點做課程活動，且梅山步道多很合適，現在每周五已有固定持杖健走課程活動。