快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

1台10萬值得！他開箱Apple Vision Pro嗨喊「未來已來！」 預言2產品被取代

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

93歲阿嬤自製竹健走杖 起身走路揮別坐輪

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供

嘉義縣梅山衛生所今年5月起積極推廣醫師郭健中的不倒翁竹健走杖，並培訓社區師資進入各村落帶領長者運動；日前半天村高齡93歲陳阿嬤，因跌倒坐輪椅許久，在村長朱文重鼓勵下，參與持杖課程一周後，竟奇蹟般站起來走路了，重新找回生活自信。

半天村朱文重表示，村內93歲陳阿嬤因跌倒無法走路，坐輪椅3個多月之久，他接觸到健走杖後，憂坐久後會越來越站不起來，主動拿一支給阿嬤，鼓勵站起來練走，阿嬤原還不敢上課，經上周學習至今，連如廁都可持杖自行走去，大家很驚喜。

梅山衛生所主任曾文宏表示，沒想到在偏遠半天村招募健走仗課程人數會超乎預期，來了10多位70歲以上長輩，有趣的是竹材不足，山區村民直接從自家竹林取材來做竹杖，成社區自產自足顧健康的第一步。

為何會推持竹杖健走？曾文宏說，圍繞人的健康問題有三高情緒心肝腎骨鬆肌少症等，他想著若民眾只給一個機會，是否有非藥物介入行為能改善大多數健康問題、實行不難、讓人感到快樂、又可就地取材。

因緣下買醫師郭健中推不倒翁竹健走杖書籍，與社造計畫承辦護理師陳柏如一起閱讀，主動聯繫後，5月初邀請到郭醫師到衛生所教學培育師資，並推廣到各村C據點做課程活動，且梅山步道多很合適，現在每周五已有固定持杖健走課程活動。

醫師郭健中表示，一群人一起走，可以越走越遠，期待越來越多人一起學習健走杖健走，而竹杖能吹出樂曲是他的興趣，好玩一起融入製作，增添教學趣味。

嘉縣梅山半天村93歲陳阿嬤，因跌倒久坐輪椅3個多月，一周前練習持竹杖健走，奇蹟般再度站起來走路了。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山半天村93歲陳阿嬤，因跌倒久坐輪椅3個多月，一周前練習持竹杖健走，奇蹟般再度站起來走路了。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村長朱文重就地取自家竹林竹材，協助村內長輩一起自製竹健走杖。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村長朱文重就地取自家竹林竹材，協助村內長輩一起自製竹健走杖。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供
嘉縣梅山鄉半天村10多名70歲長輩們一起練習持竹杖健走，展活力顧健康。圖／梅山衛生所主任曾文宏提供

健走 衛生所 醫師

延伸閱讀

「瓜中之王」宜蘭壯圍哈密瓜盛產 脆甜多汁正是好嘗鮮

興富發30處建案勞檢 遭罰252萬、停工15次

北區國稅局桃園辦健走 發票換摸彩券Apple iPad 微波爐

烏來園區辦「北歐式健走」鼓勵長者持杖走入山林

相關新聞

影／台南太陽光電等於黑金？黃偉哲以煤炭比喻「人心更黑」

台南市議員邱昭勝上午在議會質詢要求市長黃偉哲說明「太陽能光電等於黑金嗎？」黃偉哲以高雄曾有陳姓監委說過台電煤很黑但人心更...

93歲阿嬤自製竹健走杖 起身走路揮別坐輪

嘉義縣梅山衛生所今年5月起積極推廣醫師郭健中的不倒翁竹健走杖，並培訓社區師資進入各村落帶領長者運動；日前半天村高齡93歲...

嘉義火車站改造大時鐘故障被飆罵 站方：已修復

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後「光環境改善上月完工，火車站大門重啟...

老醫館活化典範 弘仁診所看診兼茶詩文化據點社區工作坊

嘉義市醫療資源全國名列前茅，嘉中校友醫師眾多被稱為「醫師搖籃」，老醫館多文史底蘊深，文化局委託台灣圖書室調查60家老醫館...

嘉縣議員江佩曄曝曾想當偵探 改造舊冰箱為學生找夢想

為提升學生閱讀風氣，嘉義縣議員江佩曄把舊冰箱改造為「漂書站」，放在太保市嘉新國中校內，白人牙膏工廠也捐2組戶外桌椅，將空...

台南善心人士支持反毒戲劇 紙風車為孩子的笑容轉動

台南市善心人士蔡小姐與父親長期支持紙風車青少年反毒戲劇工程，今年捐贈了安南區及南化區2場演出費用，本周六、日登場，希望藉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦