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台南永康設寵物公園遇反彈 近2000人連署支持

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎／台南報導
台南市議員楊中成（左）昨把贊成在永康設寵物公園的連署書交給市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員楊中成（左）昨把贊成在永康設寵物公園的連署書交給市長黃偉哲。記者鄭惠仁／攝影

台南市寵物公園僅有2處是6都最少，有人建議在永康區西灣滯洪池設置寵物公園，卻遇到反彈聲浪，議員楊中成昨天總質詢遞交近2000人贊成設立的連署書，表示表達多數人心聲；市長黃偉哲說，「在此設置寵物公園很適合」。不過當地里長說堅決反對，要市府另覓他處開闢。

南市農業局長李建裕說，設寵物公園是城市進步象徵，規畫永康滯洪池的中層設寵物公園，可有效利用空間、發揮最大效益，做好溝通後盡快完成。

楊中成質詢說，希望設寵物公園的居民相當多，有1900多人連署，但他也因此被罵「不為居民謀福利，而是為寵物請命」，此地面積4.2公頃，滯洪池下層是水，中層空間很適合作為寵物公園，目前民眾散步也都在上層公園處，不衝突。

黃偉哲說，此處幅地大，休閒遊樂設施和寵物公園空間並行不悖，而民眾都希望流浪動物能有安置的地方，但每要設安置的場所就有人反對，計畫未來在每區都有流浪犬暫置處。

永康西灣里長李元慶則指出，一旦民眾帶狗來此會嚇到、甚至可能攻擊原在這邊休閒的大批里民，堅決反對寵物運動公園，應另尋找空曠區域，且永康缺大型休閒公園，已發起連署請願書並向市府提案闢建綠色景觀廣場、特色綠色親子公園，也獲其他議員支持。

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