產期到了！ 台南新市白蓮霧節本月登場

進入白蓮霧產期，台南新市區公所近年結合地方發展白蓮霧產業，將在本月18日在新市三里聯合活動中心辦理白蓮霧節產業文化活動，邀請各地遊客來參與。

台南新市早期以栽種白蓮霧聞名，素有「白蓮霧的故鄉」美稱，因緊鄰南科地方快速發展，許多白蓮霧遭砍除，公所統計民國82年白蓮霧老樹有88棵，去年僅剩38棵，由於民眾賣地建屋，持有老樹後代不願種植，是老樹消失的原因，公所與地方20年前復育，今年在新市生態休閒公園成功復育34棵白蓮霧，因採自然生長，產量不到1成，將採收後送給弱勢團體品嘗。

新市區公所說，白蓮霧為台灣原生種之一，特色在於其如白玉般果皮顏色及其酸澀清爽口感，過去大多是直接品嘗或製成白蓮霧茶享用。為還原記憶中白蓮霧原汁原味的酸澀滋味，白蓮霧節活動當天，現場準備白蓮霧古早味剉冰供貴賓享用，也推廣消暑冰涼的剉冰搭配眾多古早味配料及清脆白蓮霧果肉，邀請民眾一同在家裡動手DIY來嘗鮮。

公所表示，6月18日在新市區風雨球場及三里聯合活動中心辦理白蓮霧節產業文化活動，除精彩表演、市集活動，還有闖關活動拿好康。