玻璃學徒遇上愛陶藝的校長蹦出什麼樣的火花？合體展在台南推出

從16歲開始就擔任玻璃學徒的玻璃藝術家林文魁，與為了陶藝愛好提前從國小校長退休的陶藝家王國雄，兩人一起創作，能夠蹦出什麼樣的火花？將兩項藝術結合在同一件作品裡，克服燒製過程的困難，「昆蟲物語 王國雄 林文魁 陶玻合體展」目前正在台南文化中心第2藝廊展出。

文化中心指出，在立體藝術作品中，常看到陶板結合玻璃，亦即所謂的「陶玻畫」，但要將立體但平面的畫作，變成完全立體的作品，以陶土燒製的立體作品與玻璃做合體雕塑，困難度相當高，因為兩者都是經高溫燒成，而且熔點也不同，所以結合是一個難度，兩位藝術家以不同材質、陶土和玻璃的雕塑創作結合，希望以異質素材加上創作者的巧思，呈現不一樣的視覺感受與藝術表現。

林文魁自16歲開始做玻璃學徒，退伍後以實心玻璃藝術作品製造、創作，以外銷為主，業餘時間以昆蟲、植物為題創作玻璃雕塑藝術，目前專職實心玻璃雕塑創作。

王國雄從國小校長退休後，擔任4年的台南陶藝學會理事長，投入陶藝柴燒創作18年，這次與林文魁籌畫一年多的時間，以立體陶作結合實心玻璃做雕塑創作，也是項創新。