台南國際龍舟賽強勢回歸 12艘龍舟安平天后宮點燈祈福

2023年台南國際龍舟錦標賽即將於6月18日到6月22日正式登場，今天傍晚在安平開台天后宮舉辦點燈儀式，市長黃偉哲為競賽使用的大小龍舟進行點燈，祈求媽祖加持，保佑今年龍舟賽事順利平安、台南風調雨順，也正式向市民朋友宣告「2023台南市國際龍舟錦標賽」回來了。

黃偉哲表示，因疫情停辦兩年的台南市國際龍舟錦標賽今年強勢回歸，今年有103個隊伍參賽，賽事精彩可期，開幕式還有精彩火舞表演，象徵台南越來越火，希望市民朋友一起來欣賞賽事、為選手加油打氣。

往年龍舟賽前都會將大小龍舟先擺放在安平開台天后宮廟埕上一周並加以淨身，祈求媽祖加持，保佑接下來的龍舟賽事一切順利平安，今年競賽使用的大龍舟8艘及小龍舟4艘總計12艘，即日起至8日期間將在安平開台天后宮擺放一周。

12艘龍舟陳列在安平開台天后宮廟埕，晚間龍舟側邊LED燈亮起，散發出各式不同顏色的燈光，成為期間限定的安平特色景點，隨後將在6月9日進行點睛儀式，歡迎市民朋友欣賞期間限定的夜間龍舟燈景。

市府表示，今年台南國際龍舟錦標賽盛大回歸，於6月18日開幕當天安排盛大火舞表演，藉由火舞表演驅除疫癘，打造台灣首條火龍與台南龍舟水龍共舞，營造水火同源護台南意象。今日點燈儀式開場即安排一段火舞表演搶先看，精采演出讓現場貴賓與觀眾都拍手叫好。