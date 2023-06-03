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綠性平案件頻傳 賴清德：不必以大局為重 該移送就移送

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者黃于凡／攝影
在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者黃于凡／攝影

民進黨性平案件爆發後，黨主席賴清德今出席嘉義市信賴台灣之友會成立大會時表示，民進黨一定要嚴肅面對，他除了公開向受害者、台灣社會道歉，也提出面對職場霸凌、性平事件，絕對不必以大局為重，人身安全比任何事都重要，黨幾十年受到台灣社會疼惜，絕對不能護短。

賴清德說，昨天主持民進黨中央黨部主管會議，會中提出3項黨務措施，第一項是建立快速申訴機制，過去性平案件要中常會通過才能申訴，現在不用再找主管、經過中常會，可以直接找秘書長申訴。

同時，也在性平委員會新設置網路信箱，任何人都可以直接寫信投訴，只有性平部主任、律師李晏榕看得到，保護申訴人隱私權，不讓申訴人受到任何壓力，

第二項是秉持零容忍原則，任何人都有100%權利，保護自己的身體不受侵犯，這是基本人權，任何案件性平部一定會召集專家學者調查，一旦查證屬實就開除、永不錄用。

賴清德也說，就受害者有困難需要幫助，民進動會提供協助，包括心理輔導、專家諮商、法律諮詢，一定站在受害者一邊，若情節嚴重，該移送就移送，並配合檢調調查。

第三項是修改黨內規定，強化性平機制、加強性平教育，建立更加性別友善的工作環境，避免憾事再次發生。

賴清德說，民進黨態度很清楚，嚴肅面對任何錯誤，民進黨數十年受民眾疼愛支持，不能護短，要和民眾站在一起，改進後的民進黨能獲得社會更多支持，希望建立完整機制，未來從中央到地方，逐漸落實至社會男女平權。

在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者魯永明／攝影
在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者魯永明／攝影

民進黨 賴清德 主管

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