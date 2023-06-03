賴清德出席嘉義市信賴之友會 再談「有主權才是真和平」

2024總統大選、立委選舉白熱化，民進黨黨內分裂逐漸浮現，賴清德今到嘉義市耐斯王子大飯店成立信賴台灣之友會，由立委王美惠一手操辦，前議員江熙哲「江總」擔任嘉義分會理事長，賴清德授旗給江熙哲，號召百工百業近千人到場支持，齊呼「2024團結一致」、「TEAM TAIWAN 挺台灣」，黨內卻有不少人缺席。

嘉義市黨部主委黃露慧原有意角逐立委選舉，因初選民調落馬，由現任立委王美惠繼續拚連任，黃露慧今天因故缺席；前議員凌子楚、勞動部政務次長李俊俋，以及前市長塗醒哲都未出席，相較嘉義縣團結氣勢，縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘都到場支持，嘉義市黨內整合仍須努力。

賴清德念出蔡振南「母親的名叫台灣」歌詞，強調台灣民主成就獲得國際肯定，自由程度是亞洲數一數二，未來全球發展淨零轉型需要科技，最重要的半導體90%都掌握在台灣，一定要信賴台灣繼續前進。賴也說，嘉義市是民主聖地，對台灣很重要，張博雅、張文英、許世賢都是民主前輩。

賴清德引述已故教授林淑雅的一段話，「在母親的土地上，自己決定要什麼樣的國家，且自己去改造，這就叫做尊嚴」，賴說，他認為在母親台灣這塊土地上，原住民、客家人、本省、外省每一個族群，都要有自己的權利，依自己的想法過生活，這就是尊嚴。

賴清德說，現在是台灣關鍵時刻，「到底這場選舉是不是和平或戰爭的選擇？還是民主和平或專制獨裁的選擇？」相信大家心裡都有想法，但他要分享蔡英文總統520演說，提到任何人、任何政黨，都不該為了政治利益，販賣戰爭恐懼，「中國當然希望在這場選舉製造戰爭氣氛」，逼迫台灣人民選擇他所支持的政黨。

賴清德認為，若選舉出於對戰爭恐懼，無法有自己的主張和選擇，那以後的總統都將是中國決定，台灣民主也無法繼續進步，「戰爭不是我們能決定的，這是獨裁者發起的」，並非民進黨執政就會戰爭，過去823砲戰、古寧頭、一江山島戰役，都是國民黨執政時期，從陳水扁執政到現在蔡英文總統都沒有發生戰爭。

賴清德也說，「真和平、假和平」的關鍵就是主權，有主權才是真和平，沒主權就是假和平，香港、澳門因為沒主權，中國要拿回去、要幹嘛就幹嘛；公義是和平的基礎，他認為公義是公平正義，台灣願意在公平對等尊嚴原則上，和中國對話合作；若要放棄主權、接受九二共識一個中國原則，並不符合公義精神。

賴清德說，中國威脅不是台灣的問題，而是全世界的問題，日本首相岸田文雄曾說，台灣安全議題是全世界的問題，七大工業國會議結束時聯合聲明，敬告中國已影響印太地區和平、不要對任何國家使用武力、反對以經濟脅迫弱小國家，準備提高武力團結備戰、避戰，才能得到真和平。

賴清德強調，不應回頭以過去方式解決，接受中國要求，這不符合台灣人的利益，這不是對的路，要嚴肅面對中國威脅，但也不必恐慌到放棄主權，放棄民主、接受一個中國，就真的走入極權國家，大家要團結創造台灣這條路，明年1月13日總統支持賴清德、立委支持王美惠。

江熙哲說，嘉義市信賴台灣之友會成立，民眾相繼投入，蔡英文總統上次贏1萬多票，這次嘉義縣喊話要贏10萬票，相信嘉義市能夠超過嘉義縣票數。賴清德2014年到大陸參加座談會，談六四天安門事件、太陽花運動、民進黨台獨主張，且到南投輔選立委蔡培慧逆轉勝、空降台南選上市長，相信賴的堅持值得信賴。

王美惠說，副總統賴清德是總統參選人呼聲最高的人，民進黨主席一職懸缺時，賴清德認為「若他沒有承擔，誰要去承擔」選擇主動承擔令人尊重；同時她也爭取嘉義市民的認同，總統要贏、立委也要過關，她3年來認真打拚、爭取中央經費建設，希望不分黨派讓嘉義市更好，也拜託大家把賴清德送進總統府。

賴清德成立信賴台灣之友會嘉義分會，台灣基督長老教會嘉義中會會長黃世偉、嘉義市診所協會理事長陳明煌受邀上台致詞。黃世偉說，最近大家關心兩岸和平，聖經提到公義是建立和平的基礎，賴清德曾說「沒有主權的和平，不是真和平」，明年是民主和專制的選擇，要透過公義行動建立安定社會。

陳明煌說，他是賴清德的同學，1986年進成大就碰到解剖學沈大刀教授，當時同寢室他睡上舖、賴清德睡下舖，2人共用1顆骷髏頭，一起順利畢業，29年後他接任理事長，賴清德驅車南下為他主持交接典禮，賴當時說「除了陳明煌的夫人外，只有他最了解陳明煌」。