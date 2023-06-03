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綠能引擎 金穎生技、泳鉅鑫台南擴大投資

中央社／ 台南3日電

投資台灣事務所近期核准兩家生技產業進駐台南投資案。台南市長黃偉哲表示，綠色能源是未來驅動經濟發展新引擎，台南市透過單一窗口、一站式整合服務，打造投資就業好地方。

投資台灣事務所核准「金穎生物科技股份有限公司」(台商回台方案) ，以及「泳鉅鑫再生塑料股份有限公司」(中小企業加速投資行動方案)投資台南市申請案。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，綠色能源是未來驅動經濟發展新引擎，南市府積極推動再生能源發展，去年經濟發展局榮獲111年國家永續發展獎，是唯一以推動綠色能源獲獎的政府機關。此外，設立單一窗口，透過一站式整合服務，召開投資會報、排除投資障礙及創造多元投資標的和精實輔導等方式，以期將台南打造成宜居及投資就業的好地方。

台南市經發局長林榮川指出，「金穎生物科技股份有限公司」將擴大投資數億元及增聘75名本國員工，在台南新建的南部科學園區二廠內，導入節能智慧化設備，製程約可減少97%二氧化碳，更有利公司開拓全球微生物發酵商機。

「泳鉅鑫再生塑料股份有限公司」斥資逾3億元在台南新化區及永康區共3座既有廠房內，導入智慧化資訊系統及機械物聯網設備，打造更完善一條龍產品履歷。預期投資完成後可為台南地區創造更多就業機會。截至目前，台南市通過投資台灣三大方案企業共209家、投資額新台幣2646億元、創造2萬多個工作機會。

依經發局資料，由於全球人口高齡化，保健食品市場需求強勁，金穎生技在微生物發酵領域鑽研超過30年，以專業技術立足於國際，擁有多項國際認證、專利及獎項，成為日本、美國、歐洲等國食品、藥廠的合作廠商。

泳鉅鑫再生塑料股份有限公司專注於塑膠再製事業，運用再生環保系統技術將廢棄物分離產生出有價塑膠，公司秉持垃圾減量及促進循環經濟理念，致力使廢棄塑膠回收製程更符合環境永續維護。

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