歷史地標紀錄台東老樹悲歌 民眾嘆：最酸新地標

結實纍纍的芒果樹，因飯店興建遭砍；台東縣政府移植的百棵菩提樹9成死亡，Google地圖紀錄了台東老樹的悲歌，「最美的芒果樹」和「菩提樹焚墳場」都成了地標，民眾嘆「最酸新地標」。

台東老樹悲劇一再上演，尤其是不當修剪和砍除，引起民眾關切。

去年8月間台東縣政府整建四維路時，約百棵菩提樹未斷根被粗暴拔除，由於這些樹齡都超過40年，且樹型高大，引起民眾震撼，台東縣議會撻伐。台東縣政府趕緊將這些樹移植他處，宣稱要闢建「菩提樹公園」。

未料，上個月有民眾發現「菩提樹公園」的菩提樹有9成沒長新葉，呈現枯委現象，這次台東縣議會定期大會有議員質詢台東縣政府「菩提樹公園」變成「菩提樹墳場」。

另外，台東市博愛路旁台東縣政府的停車場，1棵樹齡逾80年、樹高4層樓、樹圍近3米的土芒果樹，今年難得花開滿開好，接著結實纍纍，民眾讚美如「芒果瀑布」。

不料因桂田酒店向台東縣政府承租土地要興建飯店，今年5月13日將芒果樹「斷頭」剪枝，最後連根剷除，引發居民憤慨，台東市民代表王泰捷為此提告桂田酒店毀損公物。桂田於是將只剩下主幹的芒果樹移他處種植。

最近有民眾打開手機在Google地圖搜尋關鍵字「台東最美芒果樹」，便能透過網路發現，80年老芒果樹已被建立為「歷史地標」，還附上數張芒果樹原本枝葉茂盛，以及今年5月遭粗暴砍伐後，倒在地面的慘況。不過「菩提樹焚墳場」則是已被移除，民眾嘆「這是台東最酸新地標」。