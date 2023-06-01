稻殼纖維變成可食性防水噴劑塗料 台南科展拿第一

台南市教育局今天下午在金城國中舉辦國中小科展頒獎典禮，226件作品中共有97件獲獎，其中17件第1名作品將代表南市參加全國科展。市長黃偉哲除表揚長期指導學生科展的優良教師，並勉勵學生能在全國科展再創佳績。

東區復興國小老師李孟娟說，在科展的園地經營近20年，一直鼓勵學生發揮科學精神不斷創新、探究和在挫敗中再站起來。培訓一名小朋友完成一件科展作品需多方面能力的培養，但最有成就感的還是學生擁有喜愛科學的心，看到他們在國、高中繼續投入研究，在科學之旅上持續發光，是她心中最大喜悅。

東區東光國小獲國小組地球科學科第1名，這件跨校團隊合作的作品，由東光國小陳品澂與永福國小吳秉祐、蘇辰瀚共同合作，以「挖出學校遺構區底下泥砂的秘密」為題，利用採集坑洞裡的泥砂，與河流出海口地區的泥砂進行比較，發現學校不只有深埋在地底下豐富遺構，從探索泥砂、生物遺骸等海相沉積，更見證了台南4百多年來海岸線的演變。

善化區小新國小獲國小組生物科第1名，以「『孑』殺-探討常見水中動物對孑孓的生物防治評估」為題，發現水田常見的水生動物中，共有14種會取食孑孓，分別是斑節水螳螂、太平洋麗龍蝨、點刻三線大龍蝨等。經過不同水質條件測試，發現可以應用於戶外景觀池、生態池或農業蓄水池，也證實除了食蚊魚，水生昆蟲也是一種防治孑孓的方法。

建興國中獲國中組數學科第1名，以「數字轉轉彎」為題，研究一種將給定數列及角度繪製成圖形的方法。在觀察與推導的過程中，學生發現繪製出的圖形非常美麗，它們不僅具有高度對稱性，而且通常都是完整的封閉圖形。也同時觀察到數列改變可以對圖形變化產生各種影響，當學生將首項移動到結尾、甚至是將整行數列顛倒，圖形都會對應地產生不同的位移與旋轉。

復興國中獲國中組生活與應用科學(二)第1名，以「『纖』來變『膜』術」為題，將農業廢棄物稻殼纖維浸泡在酸、鹼液中，並加入明膠溶液，就成為用量省、方便用、成本低的可食性防水噴劑塗料，能製成防水紙吸管、防水紙盒，也可延長水果的保鮮期，期待能取代市面上的塑膠淋膜，還給地球乾淨的環境。

教育局長鄭新輝說，今年科展恢復以往實體展出，作者到現場說明並詢答，發現學生們表達條理分明，節奏也掌握的很好，用心程度值得肯定與鼓勵。