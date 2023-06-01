新營爭取糖鐵復駛 黃偉哲允評估

台南市區推動捷運，溪北地區卻無，新營區議員要求評估新營糖鐵復駛為另類捷運路網，改善溪北交通不便，多名議員質詢指新營糖鐵有16條路線，目前除新營到八老爺、烏樹林新港東線部分路段仍在營運，其他大部分由市府代管綠美化作為自行車道或其他利用，地方希望復駛，不僅成觀光特色，也可替代捷運；市長黃偉哲允諾進行可行性評估；但台糖說許多路線已年久失修，成大交通學者也認為要慎重、從長計議。

李宗翰、沈家鳳、王宣貿3名議員聯合質詢指出，希望以糖鐵為基礎打造溪北捷運，將交通與觀光整併，新營糖鐵最多時有16條路線，可通往白河號、鹽水等地區，目前新營到柳營八老爺行駛觀光小火車，新營到鹽水雖成為自行車道，但鐵道都是完整，若能復駛可解決新營到鹽水缺少橫向交通路網問題。

黃偉哲回應，糖鐵見證新營地區的繁華與發展，市府未來會召集相關單位與台糖共同研商評估可行性。

目前台南境內保留的五分車路線，在日治時期為鹽水至新營段的糖鐵，是全台第一條載客營業路線，也是全台第一條觀光五分車路線，在烏樹林車站搭乘五分車可造訪新營、柳營及後壁等地景點，兼具文化保存及發展在地觀光的意義。

台糖公司總管理處表示，新營糖廠16條糖鐵，許多路線已年久失修，是否堪用、安全評估、經費多寡等都是嚴峻考驗，此外有些路線牽涉到私人土地，問題相當複雜，未來若要復駛相對困難度高。

成大交通管理科學系暨電信管理研究所教授鄭永祥認為，糖鐵路線當初建置是以運貨物為主，跟捷運運輸對象以人目標迥異，軌距也不同；且經過路線是否適合等細節，這些都要從長計議、慎重。

新營區長翁振祥說，「這是好的方向」，公所也會配合市府指示全力配合，希望讓大新營地區有更多元的運具選擇。

台糖員工私下說，嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站營運迄今不理想，糖鐵復駛當然是好事，但投注龐大資源，經營現實面是很殘酷的。